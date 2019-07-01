تیمرمانس همچنان شانس اول ریاست کمیسیون اروپا است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، «دونالد تاسک» رئیس شورای اروپا پس از تعلیق نشست ویژه رهبران کشورهای اتحادیه اروپا با موضوع بررسی پست های مدیریتی اروپا اظهار داشت: رهبران کشورهای اروپایی نتوانستند درباره رئیس آتی کمیسیون اروپا به اتفاق نظر دست پیدا کنند.

وی در ادامه افزود: آنچه که از گفتگوهای انجام شده تا پیش از تعلیق نشست مشخص بود این است که اکثر اعضا مخالفتی با ریاست «فرانس تیمرمانس» سیاستمدار هلندی ندارند، اما در عین حال تحقق این امر نیاز به وحدت رویه تمام اعضا دارد.

تاسک همچنین خاطرنشان کرد: این احتمال وجود دارد که از «منفرد وبر» کاندیدای آلمانی پست ریاست کمیسیون اروپا در جایگاههای دیگری مانند شورای اروپا یا پارلمان اروپا استفاده شود.

یونکر تا اواخر ماه اکتبر در پست ریاست کمیسیون اروپا فعالیت خواهد داشت.