نشست اتحادیه اروپا امروز ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، از آنجایی که رهبران اروپایی هنوز بر سر انتخاب و تعیین رئیس جدید کمیسیون اروپا به توافق نرسیده اند، امروز نیز نشست ویژه ای را در بروکسل برگزار می کنند.

در همین راستا «منفرد وبر» کاندیدای آلمانی پست ریاست کمیسیون اروپا در گفتگو با شبکه تلویزیونی زد د اف اظهار داشت: پیروزی چشمگیر حزب مردم اروپا در انتخابات پارلمانی به وضوح نشان می دهد که ریاست بر کرسی های مدیریتی اروپا بیشتر در اختیار اعضای این حزب قرار بگیرد.

از سوی دیگر حزب سبزها نیز خواهان به دست گیری سکان ریاست پارلمان اروپا هستند.

این در حالی است که روزنامه بیلد آلمان به نقل از منابع آگاه خود نوشت در مذاکرات ۱۸ ساعته اخیر بین مقامات اروپایی در مورد این مسائل گفتگو شده است:

- انتخاب «فرانس تیمرمانس» سوسیال دموکرات به عنوان رئیس کمیسیون و «مارگرته وستاگر» دانمارکی به عنوان نخستین زن به معاونت رئیس کمیسیون اروپا

- انتخاب «کریستالینا گئورگیه وا» رئیس کنونی دو موسسه بانک جهانی به ریاست شورای اروپا

- انتخاب «شارل میشل» نخست وزیر لیبرال بلژیک به عنوان مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا

- انتخاب «منفرد وبر» نامزد فراکسیون اکثریت پارلمان اروپا به ریاست این پارلمان (به جای دو سال و نیم کنونی برای مدت ۵ سال)

گفتنی است طبق قوانین اروپا، برای تصمیم گیری در این موارد باید اکثریت اعضا (دستکم ۲۱ کشور که ۶۵ درصد جمعیت کل اروپا را نمایندگی کنند) موافقت کنند.