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۱۱ تیر ۱۳۹۸، ۱۵:۵۱

در جلسه مشترک عنوان شد:

توسعه زیر ساخت های فناوری در دانشگاه علوم پزشکی ایران

توسعه زیر ساخت های فناوری در دانشگاه علوم پزشکی ایران

جلسه هم اندیشی و حمایت طلبی در راستای توسعه فضای فناورانه دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی ایران، جلسه هم اندیشی دانشگاه علوم پزشکی ایران و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهوری در دفتر معاونت علمی ریاست جمهوری برگزار شد.

در این جلسه دکتر جلیل کوهپایه زاده در خصوص تغییر فضای فکری و نگاه نو دانشگاه علوم پزشکی ایران و حرکت به سمت دانشگاه نسل سوم سخن گفت و افزود: دانشگاه علوم پزشکی ایران در این مسیر جدید در کنار آموزش، پژوهش، فضای فناوری و تولید محصول در جهت حل مشکلات جامعه را به برنامه کاری خود اضافه کرده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران در مورد ایجاد و توسعه زیر ساخت های فناوری از جمله اکوسیستم فناوری، افتتاح مرکز رشد و عملکرد آن، تولید محصولات دانش بنیان، ایده های نو، ایجاد مرکز شتاب دهنده و نقش آن در توسعه فضای فرهنگی توضیح داد.

سپس دکتر ناصری پور رئیس پیشین دانشگاه علوم پزشکی ایران خاطر نشان کرد: حرکت به سمت دانشگاه نسل سوم نقشه راهی است که وابسته به فرد نیست و حاصل تفکر جمعی است.

وی گزارشی از اقدامات، رایزنی ها و برنامه ریزی مربوط به این موضوع در زمان تصدی مسئولیت را ارائه داد.

همچنین در خصوص جایگاه دانشگاه علوم پزشکی ایران در حوزه سلولهای بنیادی و کاربردآن در طب، قطب دیجیتال سلامت، شرکت های استارت آپ و مرکز شتاب دهنده بحث وتبادل نظر شد.

دکتر سید کاظم ملکوتی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ایران نقش حمایتی خود را از این طرحها اعلام کرد و مطالبی را در مورد چالش های اجرا، تامین منابع، سیاستگذاری و بهره برداری و راهکارهای موجود بیان کرد.

در ادامه دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور، تفکر جدید در دانشگاه ایران را مثبت برشمرد و حمایت خود را جهت توسعه و رشد زیر ساخت های فناوری در دانشگاه اعلام کرد و مطالب لازم در جهت حرکت در مسیر درست با حداکثر بهره برداری را عنوان کرد.

این جلسه با هدف اعلام آمادگی دانشگاه علوم پزشکی ایران در جهت رشد فناوری و حمایت مسئولین در این راستا تشکیل شد.

در این جلسه مقرر شد تا دانشگاه علوم پزشکی ایران، طرح های توسعه ای و راهبردی را به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ارائه کند و حمایت لازم از سوی آن معاونت انجام شود.
 

کد مطلب 4656242

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