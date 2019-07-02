توسعه زیر ساخت های فناوری در دانشگاه علوم پزشکی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی ایران، جلسه هم اندیشی دانشگاه علوم پزشکی ایران و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهوری در دفتر معاونت علمی ریاست جمهوری برگزار شد.

در این جلسه دکتر جلیل کوهپایه زاده در خصوص تغییر فضای فکری و نگاه نو دانشگاه علوم پزشکی ایران و حرکت به سمت دانشگاه نسل سوم سخن گفت و افزود: دانشگاه علوم پزشکی ایران در این مسیر جدید در کنار آموزش، پژوهش، فضای فناوری و تولید محصول در جهت حل مشکلات جامعه را به برنامه کاری خود اضافه کرده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران در مورد ایجاد و توسعه زیر ساخت های فناوری از جمله اکوسیستم فناوری، افتتاح مرکز رشد و عملکرد آن، تولید محصولات دانش بنیان، ایده های نو، ایجاد مرکز شتاب دهنده و نقش آن در توسعه فضای فرهنگی توضیح داد.

سپس دکتر ناصری پور رئیس پیشین دانشگاه علوم پزشکی ایران خاطر نشان کرد: حرکت به سمت دانشگاه نسل سوم نقشه راهی است که وابسته به فرد نیست و حاصل تفکر جمعی است.

وی گزارشی از اقدامات، رایزنی ها و برنامه ریزی مربوط به این موضوع در زمان تصدی مسئولیت را ارائه داد.

همچنین در خصوص جایگاه دانشگاه علوم پزشکی ایران در حوزه سلولهای بنیادی و کاربردآن در طب، قطب دیجیتال سلامت، شرکت های استارت آپ و مرکز شتاب دهنده بحث وتبادل نظر شد.

دکتر سید کاظم ملکوتی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ایران نقش حمایتی خود را از این طرحها اعلام کرد و مطالبی را در مورد چالش های اجرا، تامین منابع، سیاستگذاری و بهره برداری و راهکارهای موجود بیان کرد.

در ادامه دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور، تفکر جدید در دانشگاه ایران را مثبت برشمرد و حمایت خود را جهت توسعه و رشد زیر ساخت های فناوری در دانشگاه اعلام کرد و مطالب لازم در جهت حرکت در مسیر درست با حداکثر بهره برداری را عنوان کرد.

این جلسه با هدف اعلام آمادگی دانشگاه علوم پزشکی ایران در جهت رشد فناوری و حمایت مسئولین در این راستا تشکیل شد.

در این جلسه مقرر شد تا دانشگاه علوم پزشکی ایران، طرح های توسعه ای و راهبردی را به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ارائه کند و حمایت لازم از سوی آن معاونت انجام شود.

