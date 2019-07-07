به گزارش خبرنگار مهر، پس از صحبت های رئیس سازمان لیگ والیبال مبنی بر سقوط ۳ تیم به دسته یک برای اجرای قانوان و برگزاری رقابت های لیگ با ۱۲ تیم، مدیر عامل باشگاه شهرداری ارومیه خبر از حضور قطعی این تیم در لیگ برتر داد.

پیمان رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره وضعیت تیم شهرداری ارومیه گفت: افشین داوری، علی فتاحی و منوچهر پورحسن نگاه ویژه ای برای رفع این مشکل دارند و از آنها تشکر می کنم. طبق آیین نامه مسابقات تنها دو تیم به دسته یک سقوط خواهند کرد و ارومیه سال گذشته در جایگاه یازدهم قرار گرفت. اینکه در صورت حضور n تیم در رقابت ها چند تیم سقوط می کند مشخص نیست و همین ابهامی را به وجود آورده است. برای رفع این ابهام در تلاش هستیم.

مدیر عامل باشگاه ارومیه افزود: هواداران والیبال نمی توانند رقابت های لیگ را بدون تیم های ارومیه و گنبد تصور کنند. پیگیر حل مشکل خواهیم بود. از تمام کسانی که نگران مشکل به وجود آمده هستند تشکر می کنم.

رضایی در خصوص جذب محمد موسوی و توافق با حضرت پور باوجود خطر سقوط به لیگ دسته اول، گفت: تیم والیبال شهرداری ارومیه قطعاً در لیگ حضور خواهد داشت. تا پس از پایان مسابقات لیگ ملت ها و پانزدهم آخرین مهلت ثبت نام تیم ها منتظریم و این مشکل حل خواهد شد.