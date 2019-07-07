حضور ۷۵۰ نفر در مسابقات قرآن و عترت کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کلانتری عصر یکشنبه در بازدید از کلاسهای سی و هفتمین دوره مسابقات قرآن، نماز و عترت استان، افزود: رفتار، گفتار و عملکرد ما باید قرآنی و نشأت گرفته از سیره اهل بیت (ع) باشد.
کلانتری مسیر قرآن را راهی مستقیم و هدایتگر برشمرد و ابراز داشت: منش و روش درست، مأنوس شدن با قرآن و عترت است.
وی ابراز داشت: باید همواره سیره ائمه اطهار (ع) را سرلوحه کارهای خود قرار دهیم وعملکرد ما باید قرآنی و برگرفته از سیره اهل بیت باشد.
کلانتری با اشاره به حضور ۷۵۰ دانش آموز در این دورهها، اظهار کرد: برپایی این کلاسها در ۱۴ رشته اجرایی و انتخاب ۷۴ نفر برای مرحله کشوری، گام مؤثری در ارتقای ظرفیتهای آموزشی رشتههای هدف و تبیین بهتر ارزشهای قرآن و عترت در جامعه است.
استاندار نقش برگزاری این کلاسها در رشد علمی، دینی و فکری جوانان و نوجوانان را محسوس دانست و اظهار کرد: در دورهای که دشمن با هجمههای فرهنگی و تبلیغاتی به دنبال انحراف در میان نسل جوان است، برنامه ریزی و عملکرد بر محور قرآنی به خنثی سازی نقشههای دشمنان کمک شایانی میکند.
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