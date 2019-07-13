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۲۲ تیر ۱۳۹۸، ۱۵:۰۰

رقابتهای کشتی جام یاشاردوغو - ترکیه؛

شعبانی راهی نیمه‌نهایی شد/ شکست فروتن مقابل حریف مجارستانی

شعبانی راهی نیمه‌نهایی شد/ شکست فروتن مقابل حریف مجارستانی

علی شعبانی به مرحله نیمه نهایی مسابقات وزن ۹۷ کیلوگرم رقابت های کشتی آزاد جام یاشاردوغو ترکیه راه یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، مصاف مدعیان اوزان ۷۴، ۸۶، ۹۲ و ۹۷ کیلوگرم رقابت های بین المللی کشتی آزاد جام یاشاردوغو ترکیه از ظهر امروز شنبه در شهر استانبول ترکیه در حال برگزاری است که در پایان دور مقدماتی علی شعبانی به دیدار مرحله نیمه نهایی راه یافت.

نتایج نمایندگان کشورمان به شرح زیر است:

در وزن ۹۷ کیلوگرم علی شعبانی در دور نخست با نتیجه ۶ بر ۲ آبراهام کونیدو روآنو از ایتالیا را مغلوب کرد. وی در دور بعد مقابل فاتح یاشارلی از ترکیه با نتیجه ۱۰ بر صفر (سه اخطاره) پیروز شد و به دیدار نیمه نهایی راه یافت.

عباس فروتن دیگر نماینده کشورمان در این وزن نیز پس از استراحت در دور اول، در دور دوم مقابل پاولو اولینیک از مجارستان با نتیجه ۴ بر ۴ مغلوب شد.

کد مطلب 4665347

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