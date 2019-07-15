به گزارش خبرنگار مهر، حسین عباسی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران از موافقت وزیر کشور برای ارتقای روستای جلیل آباد به شهر خبر داد و بیان داشت: با توجه به مطالبات برحق و دیرینه مردم و ظرفیت روستای جلیل آباد بعنوان مرکز بخش، وزارت کشور با درخواست فرمانداری پیشوا و استانداری تهران مبنی بر تبدیل جلیل آباد به شهر موافقت کرد و بزودی مقدمات آن اعلام و مراحل تاسیس شهرداری شروع می‌شود.

فرماندار پیشوا گفت: در طول یکسال گذشته پیگیری های گسترده ای صورت گرفت تا حق مردم این بخش در خدمت رسانی بهتر ادا شود و تلاش ما این است که شهرداری جلیل آباد تا پایان سال راه اندازی شود.

وی افزود: این اتفاق مهم سبب اعتلای بهتر خدمات به مردم عزیز و زحمتکش این منطقه می شود و ما هم کمک همه جانبه نهادهای بالادستی را برای استقرار نهادها و دستگاههای مربوطه در این شهر جدید خواهیم داشت.

عباسی بیان داشت: مرکز بخش جلیل آباد از نظر امکانات، پتانسیل ها و جمعیت موجود، قابلیت ارتقا به شهر را داشت و علاوه بر آن تفسیر خوبی از ماده یک قانون تقسیمات کشوری برای ارتقای این مرکز بخش به شهر شده است.

فرماندار پیشوا با اشاره به اینکه برای رونق بخش اقتصادی نیز تعدادی از سرمایه گذاران را برای توسعه در این منطقه دعوت کرده ایم که در آینده ای نه چندان دور شاهد نتایج آن هستیم و این منطقه استعداد خوبی برای سرمایه گذاری دارد اظهار داشت: از نگاه ویژه وزارت کشور و استانداری به شهرستان پیشوا به‌ویژه جلیل آباد قدردانی می کنیم.

وی افزود: تعامل میان دستگاه های شهرستان و نگاه ویژه استان به این منطقه نوید بخش آن است که در آینده نزدیک ارتقای بیشتر جایگاه شهرستان پیشوا در سطح استان رقم خواهد خورد چرا که در حال حاضر ۷ آموزشگاه، ۳ مسجد، یک حسینیه، سالن و زمین چمن ورزشی، کتابخانه عمومی، کانون فرهنگی هنری، پایگاه بسیج، مرکز خدمات جامع سلامت، خانه بهداشت، کلانتری، پادگان و نمایندگی اداره ورزش و جوانان در مرکز بخش جلیل‌آباد دایر است و در آینده و با شهر شدن منطقه، شاهد افزایش سطح خدمات به مردم خواهیم بود.



