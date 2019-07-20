لزوم توجه به نژاد دام های وارداتی/آسیب واسطه ها به صادرات مرغ

سید حسین خیریه در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بحث واردات دام به خراسانجنوبی اظهار کرد: در بحث واردات دام آنچه حائز اهمیت است جدی گرفتن موضوع قرنطینه و اظهار نظر دامپزشکی در زمینه سلامت دام وارداتی است.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند بیان کرد: اگر موضوع قرنطینه دام وارداتی به صورت جدی مد نظر قرار نگیرد سلامت جامعه و سایر دامهای موجود در خراسانجنوبی مورد تهدید قرار میگیرد.
وی با تبیین اهمیت نژاد دام وارداتی به خراسانجنوبی بیان کرد: وقتی دام از مرز خراسان جنوبی وارد کشور میشود بی شک نژاد آن باید مورد تأیید کارشناسان خبره و متخصص در این زمینه قرار بگیرد.
خیریه با اشاره به اینکه از منظر قانونی امکان صادرات دام از افغانستان وجود ندارد، ادامه داد: البته ممکن است برخی به صورت قاچاق واردات دام از افغانستان را داشته باشند که این مورد نیز مسائل و آسیبهای خاص خود را به همراه دارد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی بیرجند گفت: در حوزه صادرات جوجه و مرغ از خراسانجنوبی باید شرایط به گونهای رقم بخورد که تولید کنندگان واقعی بتوانند با سهولت و تعرفه واقعی و منطقی این صادرات را انجام دهند.
خیریه با اشاره به اینکه صادرات مرغ و جوجه از طریق واسطه آسیبزا است، یادآور شد: متأسفانه در خراسان جنوبی نیز این بحث صادرات از طریق واسطهها وجود دارد که آسیب زننده خواهد بود.
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