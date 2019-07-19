به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالباری عطوان در مطلبی در رأی الیوم با اشاره به خروج نیروهای اماراتی از یمن آورده است: ما دقیق بودن گزارش‌هایی که از خروج نیروهای اماراتی حکایت دارد را نمی‌دانیم؛ محمد علی الحوثی رئیس کمیته عالی انقلاب یمن در تماس تلفنی با ما اعلام کرد که نیروهای اماراتی هنوز حضور دارند و تغییر و تحولی صوری انجام شده است. این در حالی است که منابع غربی اعلام کرده اند که عقب نشینی انجام شده و به شکل تدریجی رخ داده است.

وی می‌نویسد: موشک‌های بالستیک و پهپادهای انصارالله یمن که بیشتر فرودگاه‌ها در جنوب عربستان را هدف قرار داده اند و پروازها را در آن تعطیل کرده اند، نقش بارزی در موضع امارات در جنگ یمن ایجاد کرده است و کفه ترازو را به نفع مخالفان جنگ در داخل حاکمان امارات سنگین می‌کند.

عطوان نوشت: هنوز بسیاری در داخل یمن و خارج آن بر این باورند که خروج امارات از یمن تاکتیک رسانه‌ای بیش نیست و تلاشی برای در امان امان ماندن از حملات موشکی یمنی‌هاست. به اعتقاد برخی ناظران، امارات دو روز قبل نیرو به بندر المخا اعزام کرده است و هنوز بر همه فرودگاه‌ها و بنادر و جزایر یمن (سقطرا، میون، ارخبیل و حنیش) مسلط است.

این تحلیلگر معروف جهان عرب ادامه داد: انصارالله یمن بحث حملات به امارات را موضوع وقت دانسته و اوضاع را به دقت رصد می‌کند تا زمان مناسب فرا برسد و احتمال تغییر وجود دارد. یک منبع وابسته به حوثی ها به ما گفت که عربستان شاید تحمل حملات به فرودگاه‌هایش را داشته باشد اما امارات تحمل یک حمله هم ندارد.

وی بیان کرد: بعید نیست شیخ زائد حکمت پیشه کند و خروج امارات را راهبردی و نه تاکتیکی کند تا وحدت میان امیر نشینان (هفتگانه) حفظ شود. دو کشور در برابر دخالت نظامی خارجی شکست نخورده اند یعنی افغانستان و یمن و اگر آمریکا نتوانست که پس از ۱۸ سال در افغانستان کاری از پیش ببرد، ائتلاف ضد یمن هم کاری از پیش نخواهد برد. اینکه خالد بن سلمان معاون وزیر دفاع عربستان در دیدار با مارتین گریفیتس نماینده سازمان ملل در امور یمن، اولویت را بر راهکار سیاسی دانسته است در واقع اذعان به شکست راهکار نظامی حملات هوایی و بمباران فرشی یمن از سوی ائتلاف سعودی است و اینکه گزینه نظامی شکست خورده و علاوه بر آن تبعات منفی جنگ یمن بر عربستان و متحدانش شروع شده است.