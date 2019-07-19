وزارت خزانه داری آمریکا «سلمان رؤوف» را در فهرست تحریم قرار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از لبنان ۲۴، وزارت خزانه‌داری آمریکا امروز جمعه (۲۸ تیرماه) اعلام کرد که «سلمان رؤوف سلمان» عضو حزب الله لبنان را در فهرست تحریم‌ها قرار داده است.

دولت آمریکا همچنین ۷ میلیون دلار برای هر گونه اطلاعاتی که به بازداشت وی منجر شود پاداش تعیین کرده است.

وزارت خزانه داری آمریکا مدعی است که سلمان رؤوف سلمان را به خاطر دست داشتن در انفجار مرکز یهودیان در بوینس آیرس آرژانتین، در فهرست تحریم‌ها قرار داده است.

این اقدام وزارت خزانه داری آمریکا همزمان با بیست و پنجمین سالروز انفجار در یک مرکز یهودی در بوینس آیرس پایتخت آرژانتین صورت می‌گیرد. «مایک پمپئو» وزیر امور خارجه آمریکا نیز به همین مناسبت در بوینس آیرس به سر می‌برد.