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۲۹ تیر ۱۳۹۸، ۱۸:۵۶

اشرف‌غنی: مذاکره ما با طالبان تا چند هفته دیگر آغاز می‌شود

اشرف‌غنی: مذاکره ما با طالبان تا چند هفته دیگر آغاز می‌شود

رئیس جمهوری افغانستان گفت: مذاکره ما با طالبان تا چند هفته دیگر آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از افق، محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان امروز شنبه در سخنانی اعلام کرد: مذاکرات میان افغانستان و طالبان تا چند هفته دیگر آغاز می‌شود.

رئیس جمهوری افغانستان در این باره از گروه‌های درگیر جنگ، به ویژه طالبان خواست که خشونت‌ها را متوقف کنند.

او با تاکید به احتمال آغاز مذاکرات بین‌الافغانی تا چند هفته‌ی دیگر، گفت که خشونت‌ها باید کنار گذاشته شود.

اشرف غنی گفت: صلح هدف ما است، هیچ فردی اراده محکمتر از ما برای صلح ندارد؛ اما خشونت راه حل نیست. ما از طالبان مذاکره برای صلح و ثبات پایدار را می خواهیم.

کد مطلب 4671555

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