حذف بخاری های نفتی و تابشی از ۸۸۹ کلاس درس خراسان جنوبی

محمدرضا بیکی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر بیش از ۹ هزار کلاس درس در استان داریم که بالغ بر ۷۵ درصد آن ها فاقد سیستم گرمایش حرارت مرکزی است.

وی بیان کرد: امسال پیرو سفر استاندار خراسان جنوبی به مرکز و دیدار با رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس و به دنبال آن سفر ریاست سازمان به خراسان جنوبی حدود ۱۰ میلیارد تومان برای اجرای سیستم های سرمایشی و گرمایشی مدارس استان اختصاص یافت.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی ادامه داد: با اختصاص این اعتبار مقرر شد تمامی مدارسی که دارای شرایط استفاده از شبکه گاز سراسری هستند تا ابتدای مهرماه به سیستم گرمایشی حرارت مرکزی مجهز شوند.

۲۷۰۰ کلاس درس فاقد سیستم گرمایش مرکزی

بیکی از وجود دو هزار و ۷۰۰ کلاس درس فاقد سیستم گرمایش مرکزی در استان خبر داد و گفت: از این تعداد ۸۸۹ کلاس درس که قابلیت اتصال به شبکه گاز سراسری را دارد تا آغاز سال تحصیلی جدید به سیستم گرمایشی حرارت مرکزی مجهز می شود.

وی اضافه کرد: در مدارسی که بیش از چهار کلاس درس باشند سیستم گرمایش مرکزی و مدارس زیر چهار کلاس درس نیز بخاری های گازی استاندار مورد تایید سازمان نوسازی مدارس و دارای نشان استاندارد اجرا می شود.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی با بیان اینکه در سایر کلاس های باقی مانده که شرایط اتصال به شبکه گاز سراسری را ندارند نیز از بخاری های نفتی کاربراتوری و بخاری های برقی تابشی استفاده می شود.

بیکی اظهارامیدواری کرد: با اختصاص مناسب اعتبارات در دو سال آینده مدرسه فاقد سیستم گرمایشی استاندارد در استان نداشته باشیم.