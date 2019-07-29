به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد توسعه فناوری نانو، سی‌بی‌ان نانوتکنولوژیز (CBN Nano Technologies) در مراحل اولیه یک پروژه پنج ساله قرار دارد پروژه‌ای که در آن قرار است از فناوری‌نانو برای افزایش ایمنی محصولات استفاده شود، محصولاتی نظیر پاسپورت و اسکناس می‌توانند با کمک فناوری‌نانو ضدجعل شوند.

شرکت سی‌بی‌ان معتقد است که سرمایه‌گذاری در فناوری‌نانو می‌تواند جعل را بسیار دشوار کند برای مثال، با قراردادن مواد میکروسکوپی با ابعاد کوچک در اسکناس یا دیگر اسناد مهم می‌توان این اوراق بهادار را به‌گونه‌ای محفاظت کرد که این مواد تنها با استفاده از اسکنرهای ویژه قابل مشاهده باشد اسکنرهایی که توسط بازرسان به سادگی قابل استفاده است.

دولت فدرال نگاه ویژه‌ای به این فناوری دارد؛ از این رو، اخیرا ۴۰ میلیون دلار برای تحقیق و توسعه از طریق نوآوری راهبردی سرمایه‌گذاری کرده است. در مجموع شرکت سی‌بی‌ان قصد دارد تا ۲۱۲ میلیون دلار روی این حوزه سرمایه‌گذاری کند تا در نهایت فناوری ضدجعل در مقیاس‌ و دقت اتمی روی اوراق بهادار استفاده شود.

هدف نهایی در این پروژه، ایجاد ویژگی‌هایی با پیچیدگی بالا در اوراق است، به طوری که تنها با میکروسکوپ بتوان این ویژگی‌ها را مشاهده کرد، آن هم نه یک میکروسکوپ معمولی بلکه ابزاری که بسیار ویژه باشد. به اعتقاد مسئولان این شرکت، فناوری‌نانو می‌تواند دستاوردهایی برای اوراق بهادار داشته باشد به طوری که این اوراق غیرقابل جعل شوند. هرچند هنوز تحقیقات در این حوزه در مراحل اولیه است و نتایج آن هنوز مشخص نیست.

شرکت سی‌بی‌ان انتظار دارد تا طی سال‌های آتی نیروی انسانی خود را تقویت کند، طی یک سال گذشته این شرکت موفق شده برخی از متخصصان کانادایی را که در آمریکا در این حوزه فعالیت دارند به شرکت جذب کند و در واقع به نوعی، متخصصان را دوباره به کانادا بازگرداند، کسانی که پیشتر به آمریکا رفته بودند. مسئولان این شرکت معتقدند که طی ۵ سال آتی این روند ادامه خواهد داشت و نیروهای انسانی کارآمد و متخصص بیشتر در حوزه‌های مختلف جذب این شرکت خواهند شد.