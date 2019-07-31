حجت‌الاسلام حسن رهبر، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت:در طی دهه ولایت امسال برنامه‌های عبادی و مذهبی در تمامی مساجد شهر و روستا، امامزاده و بقعه متبرکه در شهرها و روستاهای شهرستان و با حضور اقشار مختلف مردم برگزار خواهد شد.

وی به اهمیت اعزام روحانیان به مناطق مختلف شهرستان بیجار اشاره و بیان کرد: روحانیان با حضور در مناطق مختلف نسبت به پاسخگویی به شبهات دینی جوانان و نوجوانان اقدام می‌کنند.

حجت الاسلام رهبر به اهمیت استفاده از شیوه‌های نوین ترویج فرهنگ دینی در جامعه اشاره و عنوان کرد: گفتمان جوانان امروزی تغییر یافته است لذا ما باید با تقویت باورهای دینی به دنبال شیوه نوین برای تبلیغ در کنار تقویت تبلیغ سنتی باشیم.

وی به اهمیت توجه به آسیب های تاکید کرد و بیان داشت: روحانیون در مساجد و روستاها باید جوانان و نوجوانان را برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی راهنمایی کنند و با آسیب‌شناسی نسبت به پاسخگویی به شبهات اقدام کنند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی بیجار با تأکید بر اینکه روحانیان و مبلغان باید توجه ویژه‌ای به مکارم اخلاقی داشته باشند، عنوان کرد: روحانیان باید تزکیه و تهذیب نفس را سرلوحه برنامه زندگی و کار خود قرار دهند چرا که در این صورت کلام و موعظه‌ها را مردم بهترمی‌پذیرند.