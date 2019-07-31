بیش از ۳۰ درصد مدارس کرمانشاه به تخریب و بازسازی نیاز دارد

مرزبان نظری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در زلزله سال ۹۶ سرپل ذهاب، ۷۸ مدرسه با ۴۱۵ کلاس درس آسیب دید که ۵۳ مدرسه روستایی و ۲۵ مدرسه شهری بود.

وی با اشاره به اینکه ساخت و تعمیر مدارس روستایی سال گذشته به پایان رسید، افزود: در حال حاضر ۱۲ پروژه مدرسه سازی در نقاط شهری به اتمام رسیده و سایر طرح ها هم تا مهر ماه تحویل خواهد شد.

مدیرکل نوسازی مدارس استان کرمانشاه بیان کرد: در سال تحصیلی جدید ۷۲ باب مدرسه با ۳۸۹ کلاس درس در سطح استان افتتاح می شود که ۵۱ مدرسه متعلق به مناطق زلزله زده است.

این مسئول از ساخت ۱۹۰ فضای آموزشی به همت خیرین خبر داد و بیان داشت: ۷۳ پروژه مدرسه سازی آن تکمیل شده است.

نظری بیش از ۳۰ درصد مدارس استان کرمانشاه را نیازمند تخریب و بازسازی دانست و افزود: در سطح استان ۳۹۰۰ فضای آموزشی وجود دارد که یک سوم آن به مقاوم سازی یا تخریب و بازسازی نیازمند است.

وی همچنین درباره سیستم گرمایشی مدارس استان نیز گفت: در مناطق روستایی یک هزار و ۷۰۰ کلاس درس دارای بخاری نفتی کاربراتوری استاندارد هستند که درصدد تجهیز آنها به سیستم های روز گرمایشی ظرف دو سال آینده هستیم.

مدیرکل نوسازی مدارس استان کرمانشاه بیان کرد: ۶۷ میلیارد ریال از اعتبارات ملی به منظور اصلاح سیستم گرمایشی در نظر گرفته شده تا ۵۰۰ کلاس درس به ویژه در مناطق روستایی به سیستم شوفاژ مجهز شوند.