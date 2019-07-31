به گزارش خبرگزاری مهر، کارگردان و عوامل نمایش «گوشتان با من است؟» با حضور در منزل محمدعلی کشاورز و ژاله علو از پوستر نمایش خود در کنار این ۲ هنرمند پیشکسوت رونمایی کردند.
«گوشتان با من است؟» نمایشی به نویسندگی علی شعایی و محمدرضا آزادفرد و کارگردانی آرزو نبوت است که در آن محمدرضا آزادفرد به عنوان بازیگر حضور دارد.
تهیهکننده این نمایش آرمان متیننیا و سایر عوامل آن عبارتند از مجری طرح: علی شعایی، عکاس: مارال غفوریان، طراح لوگوگرافیک: امین منتظری.
در خلاصه داستان این نمایش آمده است: شخصی به کافهای میرود و ناگهان بلند میشود و شروع به صحبت با مردم میکند ...
«گوشتان با من است؟» از ۱۱ تا ۳۰ مرداد ساعت ۲۱:۳۰ در پردیس تئاتر شهرزاد اجرا میشود.
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