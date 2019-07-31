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۹ مرداد ۱۳۹۸، ۱۳:۴۸

رونمایی از پوستر «گوش‌تان با من است؟» در حضور هنرمندان پیشکسوت

رونمایی از پوستر «گوش‌تان با من است؟» در حضور هنرمندان پیشکسوت

پوستر نمایش «گوش‌تان با من است؟» به کارگردانی آرزو نبوت در حضور محمدعلی کشاورز و ژاله علو رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کارگردان و عوامل نمایش «گوش‌تان با من است؟» با حضور در منزل محمدعلی کشاورز و ژاله علو از پوستر نمایش خود در کنار این ۲ هنرمند پیشکسوت رونمایی کردند.

«گوش‌تان با من است؟» نمایشی به نویسندگی علی شعایی و محمدرضا آزادفرد و کارگردانی آرزو نبوت است که در آن محمدرضا آزادفرد به‌ عنوان بازیگر حضور دارد.

تهیه‌کننده این نمایش آرمان متین‌نیا و سایر عوامل آن عبارتند از مجری طرح: علی شعایی، عکاس: مارال غفوریان، طراح لوگوگرافیک: امین منتظری.

در خلاصه داستان این نمایش آمده است: شخصی به کافه‌ای می‌رود و ناگهان بلند می‌شود و شروع به صحبت با مردم می‌کند ...

«گوش‌تان با من است؟» از ۱۱ تا ۳۰ مرداد ساعت ۲۱:۳۰ در پردیس تئاتر شهرزاد اجرا می‌شود.

کد مطلب 4681402
آروین موذن زاده

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