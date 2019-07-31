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۹ مرداد ۱۳۹۸، ۱۴:۰۱

معاون وزیر کار در امور تعاون:

مراکز نوآوری تعاون در کشور راه اندازی می شود

مراکز نوآوری تعاون در کشور راه اندازی می شود

قزوین- معاون وزیر کار در امور تعاون گفت: برای حمایت از استارت آپ ها و استفاده از ایده های برتر و بهروز شدن فعالیتها،  مراکز نو آوری تعاون در استان های کشور راه اندازی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کبیری معاون وزیر کار در امور تعاون روز چهارشنبه در هنگام بازدید از بزرگترین فروشگاه تعاونی مصرف در قزوین جمع خبرنگاران گفت: برای رقابت پذیری در عرصه تعاون باید فعالیتها و تجهیزات به روز شود تا بتوانیم جوابگوی نیازها باشیم.

معاون وزیر کار در امور تعاون تصریح کرد: تعاونی ها باید به روز شوند تا بتوانند با بخش خصوصی رقابت کنند لذا در حوزه تعاونی های مصرف باید به سمت ایجاد فروشگاههای مدرن و زنجیره ای حرکت کنیم تا فعالیتها سودآور شود.

وی بیان کرد: تعاونی ها باید به سمت ایجاد فروشگاههای استاندارد حرکت کنند و یکی از برنامه های ما به روز کردن همه تعاونی ها در سراسر کشور در مدت دو سال آینده است.

کبیری گفت: بخش تعاون به شفافیت نیاز دارد و برای تحقق برنامه ها در صددیم مراکز نوآوری تعاون را در سراسر کشور ایجاد کنیم.

وی اظهارداشت: برای ۱۰ استانی که بسرعت بتوانند این مراکز را راه اندازی کنند تسهیلات تشویقی ویژه ای می دهیم و قزوین این ظرفیت را دارد که اولین استانی لباشد که مرکز نوآوری تعاون را ایجاد کند.

معاون ویزر کار در امور تعاون بیان کرد: با حمایت از استارت آپ ها می توان موفقیت در کار را دو چندان کرد و فعالیتهای خوبی را  عملیاتی کرد.

کبیری تصریح کرد: تعاونی های قدرتمند و فعال استانها می توانند از فرصت ایجاد شده برای به روز کردن خود و نیز پاسخگویی به نیازهای جامعه استفاده کرده و نقش فعال تری در اقتصاد ایفا کنند.

  

کد مطلب 4681419

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