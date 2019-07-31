بازیگران جدید سریال «در کنار هم۲» معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سریال، با گذشت بیش از نیمی از مراحل تصویربرداری سریال «در کنار هم۲» بازی داریوش سلیمی و مهران ضیغمی در این اثر تلویزیونی آغاز شد.

سریال تلویزیونی «در کنار هم ۲» به سفارش معاونت سیما پیرو تفاهمنامه معاونت سیما و ستاد مبارزه با مواد مخدر و کاری از گروه خانواده شبکه دو سیماست که روزهای تصویربرداری خود را سپری می‌کند. تهیه کنندگی این اثر را آرزو ابوحمزه و کارگردانی آن را داریوش جهانگیری برعهده دارند.

خشایار راد، افسانه ناصری، رامین ناصر، نصیر، آرش نوذری، سوزان عزیزی روشنک عجمیان، فرزاد حاتمیان، مهسا کریم زاده، حامد تهرانی، طناز دهقان، سالار کریمخانی، آرمان پیراسته، هدیه آزیده هاک و... دیگر بازیگران این اثر هستند.

«در کنار هم۲» با محوریت موضوعاتی همچون شیوه‌های فرزند پروری، بررسی خانواده‌های مستبد و سهل انگار، تشریح ویژگی‌های خانواده مستعد اعتیاد و... در ۴۰ قسمت ٢٥ دقیقه ای روایت می‌شود و فصل دوم آن، داستان خانواده رستم سالاری و دو فرزندش را دربرمی گیرد که بنا به دلایلی در یک خانه ساکن می‌شوند و ماجراهایی میان آن‌ها شکل می‌گیرد.

سایر عوامل این سریال عبارتند از: نویسندگان: محمد عباس نژاد، شاهرخ باقری نژاد، ناظر کیفی: قاسم سیلسپور، کارشناس گروه تحقیق و گردآوری: حنانه شفیعی، مدیر برنامه‌ریزی: امیرحسین مدرس، دستیاران کارگردان: میثم بیدقی، علی شجاع، مدیر تصویربرداری: رضا مقصودی، تصویربردار: رضا ثامری، نورپرداز: نوید عبدلی، دستیار تصویر: وحید ویسی، تدوین: حسین باقری، طراح گریم: محمود آسمانی، مجریان گریم: مینو قبادی، علی اژدری، دستیار گریم: شهین رضی‌پور، صدابردار: فرشید احمدی، دستیاران صدا: پدرام رمضانپور، کیانوش شفق، طراح صحنه: امیر بنایی، مسئول لباس: مهسا امینی شکیب، منشی صحنه: آناهیتا کارخانه، عکاس: پریسان سهراب‌زاده، مدیر تدارکات: حمید آدینه وند، دستیاران تدارکات: حفیظ حبیبی، آرش یوسفی و مدیر روابط عمومی: رکسانا قهقرایی.