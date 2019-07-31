برگزاری نشست محرمانه شورای امنیت پیرامون پرتاب موشکی کره شمالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، نمایندگان سه کشور آلمان، فرانسه و انگلیس در سازمان ملل از شورای امنیت درخواست کردند تا روز پنج شنبه برای بررسی آخرین موشکهای پرتاب شده کره شمالی یک نشست محرمانه برگزار نماید.

بنا به اعلام ارتش کره جنوبی، پیونگ یانگ اوایل روز چهارشنبه دو موشک بالستیک کوتاه برد پرتاب کرد. این در حالی است که چند روز پیش از آن، کره شمالی برای اعمال فشار بر کره جنوبی و آمریکا و با هدف متوقف ساختن رزمایشهای مشترک دو کشور، دو موشک مشابه پرتاب کرده بود.

در همین ارتباط، «استفان دوجاریک» سخنگوی دبیرکل سازمان ملل به خبرنگاران گفت که «آنتونیو گوترش» معتقد است پرتاب این موشکها [توسط کره شمالی] «تنها یادآور ضرورت شروع دوباره گفتگوها پیرامون خلع سلاح هسته ای در شبه جزیره کره است».