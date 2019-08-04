سیاست «یک کشور- دو نظام» قادر است پیشبرد پایدار داشته باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو بین المللی چین، «چانگ هوآ» سفیر چین در تهران اظهار داشت: اتفاقاتی که اخیرا در منطقه اداری ویژه هنگ کنگ چین رخ داده مورد توجه جامعه بین المللی قرار گرفته است. دوستان ایرانی هم از بنده پرسیدند که در هنگ کنگ چه اتفاقی افتاده و مواضع دولت چین چگونه است؟ اینجانب مایلم توضیح بدهم.

بعد از آنکه هنگ کنگ به چین برگشت، سیاست«یک کشور- دو نظام»، «مدیریت توسط مردم هنگ کنگ» و خودمختاری درجه بالایی به طور عملی اجرا گردیده است و دستاورد های چشمگیری دست یافته است. هنگ کنگ به دلیل توسعه و ثباتش ‌به عنوان آزاد ترین اقتصاد دنیا محسوب می شود و دارای فضای کسب و کار و رقابت بین المللی که دنیا آنها را مثبت ارزیابی می‌کند می باشد. مردم هنگ کنگ از حقوق دموکراسی بی نظیر و آزادی جامع که در جاهای مختلف دنیا کم دیده می شود، برخوردارند. هنگ کنگ از لحاظ حاکمیت قانون هم در جایگاه برتر جهان قرار دارد. اینها نشان می دهد که سیاست «یک کشور- دو نظام» بهترین طرح جهت رونق و ثبات دائمی هنگ کنگ است. دولت مرکزی چین تلاش خواهد کرد تا این سیاست تغییر نکند و به اجرای این سیاست ادامه دهد.

بعضی ها معتقدند که در سال های اخیر دولت مرکزی چین سیاست هنگ کنگ را سختگیرانه تر کرده و خودمختاری در درجه بالا آسیب دیده است. این اظهارات نادرست است. واقعیت این است که بعد از بازگشت هنگ کنگ، سیاست «یک کشور- دو نظام»، «مدیریت توسط مردم هنگ کنگ» و خودمختاری هنگ کنگ به صورت عملی اجرا شده است. این اظهارات همیشه در حالی رخ می دهد که بعضی ها به دنبال زیر سوال بردن «یک کشور» و حمایت از خشونت و جدا گرایی هنگ کنگ هستند و دولت مرکزی چین از دولت هنگ کنگ برای انجام وظیفه قانونی خود حمایت می کند. کسانی که این اظهارات را دارند معنای سیاست «یک کشور- دو نظام» را به طور درست نفهمیدند. «یک کشور» ریشه سیاست مذکور است و سه خط قرمز دارد. یعنی اقداماتی که به حاکمیت و امنیت ملی زیان می زند، اقتدار دولت مرکزی چین و اختیارات قانون اساسی هنگ کنگ را زیر سوال می برند و همچنین به دنبال نفوذ و تخریب از طریق هنگ کنگ به سرزمین چین هستند در خط قرمز هستند و نباید مجاز باشند. خشونت های مداوم و تظاهرات غیر قانونی نه تنها نظم اجتماعی هنگ کنگ بلکه منافع همه کشورها در هنگ کنگ را تحت تأثیر قرار داده اند. هنگ کنگ همیشه یک فضای کسب و کار سالم را حفظ کرده است اما خشونت های افراطی اخیر تأثیر منفی شدیدی بر حاکمیت قانون، نظم اجتماعی، معیشت اقتصادی و تصویر بین المللی هنگ کنگ داشته است.

اخیرا درباره یک سری تظاهرات و حملات خشن در هنگ کنگ پیرامون اصلاح قانون استرداد مجرمان متواری، برخی افراد غیر مسئول غربی اظهارنظرهای بی موردی را بیان کرده اند. مداخله برخی از کشورهای غربی در امور هنگ کنگ که به صورت ناگسستنی و مستقیم عمل می کنند و هدف آنها اگر بخواهیم بی پرده بگوییم، بر هم زدن اوضاع هنگ کنگ است. آنها می خواهند هنگ کنگ را به یک مشکل برای چین تبدیل کنند تا بتوانند توسعه چین را مهار کنند. لازم به ذکر است که برخی دولت های غربی از جمله ایالات متحده آمریکا، در قضیه اصلاح قانون استرداد هنگ کنگ، سیاه و سفید و درست و نادرست را اشتباه گرفته و مغشوش کرده دائماً وضعیت هنگ کنگ را جوسازی نموده و نظرات نادرستی اظهار می کنند. آنها همچنین ملاقات های مقامات ارشد خود با سران ضد چین و آشوبگر هنگ کنگ را تنظیم کرده اند که فعالیت های غیرقانونی خشونت آمیز افراطی در هنگ کنگ را حمایت و تشویق کرده تا رونق، ثبات و امنیت هنگ کنگ را تضعیف کنند. این اقدامات به عنوان دخالت بزرگ در امور داخلی چین، نقض آشکار قوانین بین المللی و اصول اساسی روابط بین الملل و آسیب جدی به توسعه سالم روابط چین با این کشورها محسوب می شود. چین در این مورد ابراز نارضایتی شدید و مخالفت قاطع کرده است. امور هنگ کنگ متعلق به امور داخلی چین است و هیچ دولت یاسازمانی یا فردی خارجی حق دخالت در این امور راندارد. ما به هیچ نیروی خارجی اجازه نمی دهیم سعادت و ثبات هنگ کنگ را تضعیف کنند.

دولت مرکزی چین از عملیات قانونی پلیس هنگ کنگ در مقابله با جرایم خشن حمایت می کند. در حال حاضر، ضروری ترین امر این است که با جرایم خشن برخورد کنند تا ثبات اجتماعی در سریعترین زمان حفظ شود. اگر قوانین وجود داشته باشد، باید آن را رعایت کنند، اگر قانون را نقض کنند، باید طبق قانون مجازات شوند. این هسته حاکمیت قانون و ارزش اصلی است که مردم هنگ کنگ به آن افتخار می کنند. هیچ ادعایی، هرچقدر به نظرشان خوب باشد، نباید به صورت غیرقانونی و یا خشونت آمیز بیان شود. خشونت خشونت است و نقض قانون غیرقانونی است که هیچ گزاره دروغین تبلیغی ماهیت آن را تغییر نخواهد داد. ما همه اشکال خشونت را به شدت محکوم می کنیم، به طور کامل از پلیس هنگ کنگ حمایت می کنیم تا قانون را به جدیت اعمال کند و به طور مؤثر با رفتارهای خشونت آمیز برخورد کند و حاکمیت قانون و ثبات اجتماعی در هنگ کنگ را حفظ کند.

باور داشته باشید که هنگ کنگ می تواند بر مشکلات و چالش های پیش رو غلبه کند و کشتی «یک کشور- دو نظام» قادر است از امواج سخت عبور کرده و پیشبرد پایدار داشته باشد.