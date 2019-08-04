ماجراهای آقای همیشه گزینه!

خبرگزاری مهر، گروه استانها- فاطمه حسینی*: بعد از حواشی رخداده پیرامون تخلفات معاون عمرانی استاندار لرستان و برکناری احمد مرادپور، خبر انتصاب سرپرست جدید برای این معاونت استانداری در نوع خود عجیب و جالب بود هرچند که برای اصحاب رسانه انتصاب گودرز امیری چندان هم غیرقابلپیشبینی نبود.
گودرز امیری که هماکنون مسئولیت معاونت اقتصادی استانداری لرستان را بر عهده دارد، پیشازاین نیز گزینه معاونت سیاسی امنیتی استانداری بوده و حالا با انتصاب بهعنوان سرپرست معاونت عمرانی نشان داد که میتواند در عین واحد تبحرش را در حوزههای متفاوت عمرانی، سیاسی و اقتصادی به منصه ظهور برساند!
اینکه یک نفر چگونه میتواند در سه حوزه متفاوت و فاقد اشترک همواره گزینه باشد به کنار، موضوع اصلی آنجاست که چرا مدیریت ارشد استان آنقدر دست خود را خالی میبیند که برای هر جایگاهی به سراغ همین تک گزینه میرود؟
موضوع آنجا جالبتر میشود که گودرز امیری در زمان ابلاغ قانون منع بهکارگیری بازنشستگان در اظهارنظری گفته بوده که بهزودی بازنشسته میشود تا همه چشمها در استان لرستان برای کسب کرسیهای مدیریت به یک گزینه در شرف بازنشستگی باشد!
این در حالی است که استان لرستان با جمعیت غالب جوان، ظرفیت مناسبی در حوزه منابع انسانی دارد ولی اینکه چرا از این پتانسیل در کسوتهای مدیریتی و اجرایی چندان استفاده نمیشود، سؤالی است که طی سالهای اخیر بارها از سید موسی خادمی پرسیده شده ولی جواب قانعکنندهای گرفته نشده است!
ماههاست مهمترین معاونت استاندار لرستان یعنی حوزه سیاسی و امنیتی با سرپرستی اداره میشود، حالا مجموعه عمرانی نیز در همان مسیر حرکت میکند و بیم آن میرود که استمرار این وضعیت رکود موجود در حوزههای مختلف استان را مضاعف کند.
داستان سرپرستهایی که مدام به آنها اضافه میشود، نشان میدهد که مدیریت ارشد استان یحتمل برنامهای برای بهبود و ارتقای توان مدیریتی در بخشهای مختلف ندارد و صرفاً برای گذران امور آدمها در پستهای مختلف جابجا میشوند.
تا زمانی که در بر همین پاشنه میچرخد، بوی بهبود ز اوضاع لرستان نخواهیم شنید...
*فاطمه حسینی. خبرنگار
نظر شما