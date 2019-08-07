فعالان حوزه خبر در جهت تقویت وحدت و امیدآفرینی در جامعه تلاش کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر بهنام جو در پیام گرامیداشت هفدهم مردادماه، روز خبرنگار و مصادف بودن آن با سالروز شهادت حجاج بیت الله الحرام را گرامی داشت.

در پیام استاندار اردبیل آمده است: «سالروز شهادت خبرنگار فقید خبرگزاری جمهوری اسلامی، زنده یاد محمود صارمی که در تقویم رسمی کشورمان روز خبرنگار نامیده شده، یادآور رسالت بزرگ ‏خبرنگاران در آگاهی بخشی به مردم، اقناع منطقی افکار عمومی و مقابله با شبیخون فرهنگی دشمنان نظام و انقلاب اسلامی است.

امروز، حساسیت روز افزون اطلاع رسانی می‌طلبد که با تامل بیشتر در راستای هرچه ارزشی تر کردن خبرنگاری تلاش نماییم. در همین راستا از فعالان حوزه خبر و اطلاع رسانی در استان انتظار می رود همچنان با رعایت کامل اخلاق حرفه ای از جمله نشر درست اخبار؛ انصاف در نقد، ارایه راه کارهای مفید برای رفع مشکلات و... در زمینه سازی برای تقویت وحدت و مودت اسلامی، امیدآفرینی در اجتماع و توسعه پایدار استان که یقینا رضایت پروردگار متعال و مردم فهیم ما را به دنبال خواهد داشت بکوشند.

اینجانب یاد و خاطره شهدای خبرنگار و نیز زائران ایرانی بیتالله الحرام را که در ششم ذی الحجه ۱۴۰۷ هجری قمری به دست ماموران آل سعود به شهادت رسیدند و سالگرد شهادت آنان، امسال با هفدهم مرداد مقارن شده، گرامی می دارم و با ادای احترام به ارواح مطهر همه آنان، فرارسیدن روز خبرنگار را به تلاشگران صادق این عرصه در اقصی نقاط استان تبریک می‌گویم و امیدوارم این عزیزان با اتکاء به خداوند سبحان، در ایفای شایسته مسئولیت خود و خدمتگزاری به این آب و خاک الهی همواره کوشا و موفق باشند».