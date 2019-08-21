به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، چهارشنبه شب در جلسه شورای آموزش و پرورش استان یزد با اشاره به اینکه نیروی انتظامی وظیفه ای در قبال سرویس مدارس ندارد، اظهار داشت: این مسئولیت بر عهده مدیران مدارس است و نیروی انتظامی و سایر دستگاه ها به عنوان ناظر در کنار آموزش و پرورش هستند.

استاندار یزد تاکید کرد: من قصد پیشگیری از بروز مشکل دارم بنابراین از آموزش و پرورش درخواست می کنم که در زمینه به کارگیری رانندگان، وسایل نقلیه، تجهیزات و ... دقت لازم را داشته باشند تا امنیت دانش آموزان در رفت و آمد تامین شود.

طالبی در مورد مسائل مربوط به اتباع خارجی نیز بیان کرد: مسائل مربوط به تحصیل اتباع خارجی بر عهده آموزش و پرورش است این در حالی که دفتر اتباع و امور مهاجران استانداری یزد، بیش از حد مسئولیت خود اقدام و به این مسئله ورود کرده است، ما در کنار شما هستیم و حمایت می کنیم و این مسائل باید با تعامل و هماهنگی برطرف شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در رابطه با انشعاب مدارس نیز گفت: گزارشی از تمام مدارسی که با مشکل انشعاب آب و برق و گاز مواجه هستند، تهیه شود تا ادارات را موظف کنیم به سرعت انشعاب این مدارس را نصب کنند و مدارس برای اول مهر آماده باشد و هزینه آن نیز توسط سازمان نوسازی مدارس، استانداری یزد و مجمع خیران پرداخت خواهد شد.

طالبی همچنین با انتقاد از نحوه انتخاب پیمانکار و به کارگیری پیمانکاران غیرمتعهد در امر مدرسه سازی عنوان کرد: جالب نیست مدرسه ای که شش سال است ساخته شده، نمای آن بریزد و این نشان دهنده این است که در انتخاب پیمانکار مشکل وجود داشته و شخص دارای صلاحیت انتخاب نشده که لازم است در این زمینه نیز توجه لازم انجام شود.