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۳۱ مرداد ۱۳۹۸، ۲:۳۷

استاندار یزد:

مسئولیت ایاب و ذهاب دانش‌آموزان یزد برعهده مدیران مدارس است

مسئولیت ایاب و ذهاب دانش‌آموزان یزد برعهده مدیران مدارس است

یزد ـ استاندار یزد گفت: تمام مسئولیت ایاب و ذهاب و سرویس مدرسه دانش آموزان استان یزد بر عهده مدیران مدارس است بنابراین مدیران در به کارگیری رانندگان دقت کافی داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، چهارشنبه شب در جلسه شورای آموزش و پرورش استان یزد با اشاره به اینکه نیروی انتظامی وظیفه ای در قبال سرویس مدارس ندارد، اظهار داشت: این مسئولیت بر عهده مدیران مدارس است و نیروی انتظامی و سایر دستگاه ها به عنوان ناظر در کنار آموزش و پرورش هستند.

استاندار یزد تاکید کرد: من قصد پیشگیری از بروز مشکل دارم بنابراین از آموزش و پرورش درخواست می کنم که در زمینه به کارگیری رانندگان، وسایل نقلیه، تجهیزات و ... دقت لازم را داشته باشند تا امنیت دانش آموزان در رفت و آمد تامین شود.

طالبی در مورد مسائل مربوط به اتباع خارجی نیز بیان کرد: مسائل مربوط به تحصیل اتباع خارجی بر عهده آموزش و پرورش است این در حالی که دفتر اتباع و امور مهاجران استانداری یزد، بیش از حد مسئولیت خود اقدام و به این مسئله ورود کرده است، ما در کنار شما هستیم و حمایت می کنیم و این مسائل باید با تعامل و هماهنگی برطرف شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در رابطه با انشعاب مدارس نیز گفت: گزارشی از تمام مدارسی که با مشکل انشعاب آب و برق و گاز مواجه هستند، تهیه شود تا ادارات را موظف کنیم به سرعت انشعاب این مدارس را نصب کنند و مدارس برای اول مهر آماده باشد و هزینه آن نیز توسط سازمان نوسازی مدارس، استانداری یزد و مجمع خیران پرداخت خواهد شد.

طالبی همچنین با انتقاد از نحوه انتخاب پیمانکار و به کارگیری پیمانکاران غیرمتعهد در امر مدرسه سازی عنوان کرد: جالب نیست مدرسه ای که شش سال است ساخته شده، نمای آن بریزد و این نشان دهنده این است که در انتخاب پیمانکار مشکل وجود داشته و شخص دارای صلاحیت انتخاب نشده که لازم است در این زمینه نیز توجه لازم انجام شود.

کد مطلب 4698683

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