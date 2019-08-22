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۳۱ مرداد ۱۳۹۸، ۱۳:۵۸

نماینده ولی فقیه در اردبیل:

مساجد به اتاق فکر مجهزشوند/جاذبه‌های مسجد برای جوانان افزایش یابد

مساجد به اتاق فکر مجهزشوند/جاذبه‌های مسجد برای جوانان افزایش یابد

اردبیل - نماینده ولی فقیه در استان اردبیل گفت: با مجهز شدن مساجد به اتاق فکر و گروه‌های فنی، جاذبه‌های مسجد برای جذب جوانان افزایش پیدا خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدحسن عاملی پیش از ظهر پنجشنبه در همایش گرامیداشت روز جهانی مساجد عنوان کرد: مساجد باید به اتاق فکر و گروه‌های فنی مجهز شوند تا در افزایش میزان جذب نسل جوان به محافل مذهبی موفقتر از گذشته عمل کرد.

وی به نقش مهم تربیتی مساجد نیز اشاره کرد و افزود: پرداخت به امور تربیتی کار تخصصی بوده و باید در مساجد از افراد دغدغه‌مندی که از علم و مهارت‌های گفتاری و عملی لازم در پیاده‌سازی این مهم دارند، استفاده شود. 

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل یادآور شد: جاذبه‌های متنوع شبکه‌های اجتماعی باعث تغییر سبک زندگی جوانان شده و چنانچه مساجد از جاذبه‌های عمومی برخوردار شوند، میزان جذب نسل جدید و پرکردن اوقات فراغت به نحو مطلوب نیز امکان پذیر خواهد شد.

عاملی مساجد را به مانند مدرسه معرفی کرد و یادآور شد: میزان تاثیرگذاری نقش تربیتی مساجد زمانی افزایش پیدا خواهد کرد که مدیریت امور پرورشی را افراد زبده و دارای مدارج عالی علمی و اخلاقی عهده‌دار شوند.

به گفته وی چنانچه در مقابل حیات اجتماعی ارزش‌های دینی احساس مسئولیت و وظیفه می‌کنیم، باید بر احیای مساجد نیز همت بیشتری داشته باشیم.

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل با بیان اینکه فضیلت نماز و حضور در مساجد باید به شکل مناسبی فرهنگسازی شود، افزود: رویکرد و نگاه جدیدی را در مساجد نیازمندیم تا صرفا بهره مندی از مساجد محدود به مناسبت‌های مذهبی نشود.
 

کد مطلب 4699004

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