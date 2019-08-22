به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدحسن عاملی پیش از ظهر پنجشنبه در همایش گرامیداشت روز جهانی مساجد عنوان کرد: مساجد باید به اتاق فکر و گروه‌های فنی مجهز شوند تا در افزایش میزان جذب نسل جوان به محافل مذهبی موفقتر از گذشته عمل کرد.

وی به نقش مهم تربیتی مساجد نیز اشاره کرد و افزود: پرداخت به امور تربیتی کار تخصصی بوده و باید در مساجد از افراد دغدغه‌مندی که از علم و مهارت‌های گفتاری و عملی لازم در پیاده‌سازی این مهم دارند، استفاده شود.

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل یادآور شد: جاذبه‌های متنوع شبکه‌های اجتماعی باعث تغییر سبک زندگی جوانان شده و چنانچه مساجد از جاذبه‌های عمومی برخوردار شوند، میزان جذب نسل جدید و پرکردن اوقات فراغت به نحو مطلوب نیز امکان پذیر خواهد شد.

عاملی مساجد را به مانند مدرسه معرفی کرد و یادآور شد: میزان تاثیرگذاری نقش تربیتی مساجد زمانی افزایش پیدا خواهد کرد که مدیریت امور پرورشی را افراد زبده و دارای مدارج عالی علمی و اخلاقی عهده‌دار شوند.

به گفته وی چنانچه در مقابل حیات اجتماعی ارزش‌های دینی احساس مسئولیت و وظیفه می‌کنیم، باید بر احیای مساجد نیز همت بیشتری داشته باشیم.

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل با بیان اینکه فضیلت نماز و حضور در مساجد باید به شکل مناسبی فرهنگسازی شود، افزود: رویکرد و نگاه جدیدی را در مساجد نیازمندیم تا صرفا بهره مندی از مساجد محدود به مناسبت‌های مذهبی نشود.

