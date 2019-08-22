برخورد ۲ پژو در رفسنجان یک کشته و ۱۷ زخمی به جا گذاشت

سید محسن مرتضوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ساعت یک و ۴۶ دقیقه بامداد امروز پنجشنبه دو خودرو پژو ابتدای کبوترخان با هم برخورد کردند که ۱۷ مصدوم و یک کشته بر جای گذاشت.

وی افزود: خودروها یکی حامل اتباع افغانستانی بود و دیگری حامل چهار سرنشین ایرانی که پژو حامل اتباع افغانستانی ۱۳ مصدوم و یک کشته داشت و سرنشینان خودرو دیگر هر چهار نفر مصدوم شدند.

به گفته وی در این حادثه آمبولانس‌های اعزامی از کبوترخان، سوم شهری، دوم شهری، دو آمبولانس از پایگاه اول شهری و یک دستگاه اتوبوس آمبولانس در محل حاضر و مصدومان را به بیمارستان منتقل کردند.