به گزارش خبرنگار مهر، گابریل کالدرون پس از پیروزی یک بر صفر پرسپولیس در هفته اول رقابت های لیگ برتر مقابل پارس جنوبی جم در جمع حبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس ورزشگاه آزادی گفت: از حمایت طرفداران تیم تشکر می کنم و به بازیکنانم که سه امتیاز اول را کسب کردند تبریک می گویم.

سرمربی پرسپولیس ادامه داد: در چنین بازی هایی اگر زود به گل نرسید کار سخت خواهد شد. خوشحالم که به هر حال برد برای ما بود.

وی درباره استفاده از امیر روستایی در ترکیب اصلی پرسپولیس اظهار داشت: بازی های تدارکاتی زیادی داشتیم. می دانستم بازیکن جوان در بازی اول خودش سختی هایی را دارد. امیر روستایی در بازی اول عملکرد خوبی داشت. من به او امید زیادی دارم و اگر همین گونه کار کند حتما باز هم از او استفاده می کنم. فوتبال آرژانتینی می گوید که باید به بازیکن جوان فرصت بدهیم.

وی درباره اینکه بین دونیمه به بازیکنان پرسپولیس چه گفت تصریح کرد: اگر محمد نادری در نیمه اول گل می زد کار راحتی داشتیم . بین دو نیمه هم چند نکته به بازیکنانم گفتم. در کار دفاعی خوب بودیم. از بازیکنانم راضی هستم اما از لحاظ فوتبالی دنبال عملکرد بهتری هستیم.

وی اذعان داشت: فوتبال ایران را بهتر از من می شناسید. فوتبال فیزیکی که من تو من انجام می شود.

کالدرون درباره اینکه چندباری در طول بازی اعتراض داشت افزود: من به اتلاف وقت اعتراض داشتم. من نماینده فیفا هستم و قوانین را می شناسم. وقت واقعی و بهترین تایم برای این بازی 15 الی 16 دقیقه بود. نقش داور این است که کاری کند 20 دقیقه بازی مفید داشته باشیم. در مجموع از عملکرد داوری رضایت دارم.

سرمربی سرخپوشان پایتخت درباره استفاده از سه بازیکن در جناح چپ تاکید کرد: من دوست دارم از بازیکنان خوب استفاده کنم. مهدی ترابی و وحید امیری بازیکنان خیلی بزرگی هستند. البته امیری در سطح عالی خودش نبود. پارس جنوبی یارگیری شدید داشت و بازی ما را بسته بود. باعث شد نتوانیم با عملکرد خودمان به چشم بیاییم.

کالدرون ادامه داد: دوست دارم فوتبال قشنگ تری انجام دهم اما حریف نمی گذاشت شما فوتبال قشنگی را انجام دهید. اگر تیمی که در خانه خودش بازی می کند زود گل نزند باعث عصبانیت می شود. در بازیهای بعدی باید زودتر گل بزنیم.