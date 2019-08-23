شکست تیم والیبال نوجوانان ایران مقابل جمهوری چک

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های جهانی والیبال زیر ۱۹ سال از ۳۱ مردادماه به میزبانی تونس آغاز شده است و تیم نوجوانان ایران امروز در دومین بازی خود با نتیجه سه بر صفر مقابل جمهوری چک شکست خورد.

نتایج ست شماری بازی به این ترتیب است:

ست نخست: ۲۵ بر ۱۷ به سود جمهوری چک

ست دوم: ۲۵ بر ۱۷ به سود جمهوری چک

ست سوم: ۲۵ بر ۲۲ به سود جمهوری چک

تیم والیبال نوجوانان ایران فردا در سومین بازی خود از ساعت ۱۳:۳۰ مقابل کلمبیا صف آرایی خواهد کرد.

تیم والیبال نوجوانان ایران در گروه B رقابت های جهانی با تیم های بلغارستان، جمهوری چک، کلمبیا و ایتالیا هم گروه است و موفق شده است در بازی نخست بلغارستان را با نتیجه سه بر یک شکست دهد.