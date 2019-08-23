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۱ شهریور ۱۳۹۸، ۱۸:۱۸

مسابقات والیبال قهرمانی جهان؛

شکست تیم والیبال نوجوانان ایران مقابل جمهوری چک

شکست تیم والیبال نوجوانان ایران مقابل جمهوری چک

تیم والیبال نوجوانان ایران در دومین گام از رقابت‌های جهانی، با نتیجه سه بر صفر مغلوب چک شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های جهانی والیبال زیر ۱۹ سال از ۳۱ مردادماه به میزبانی تونس آغاز شده است و تیم نوجوانان ایران امروز در دومین بازی خود با نتیجه سه بر صفر مقابل جمهوری چک شکست خورد.

نتایج ست شماری بازی به این ترتیب است:

ست نخست: ۲۵ بر ۱۷ به سود جمهوری چک
ست دوم: ۲۵ بر ۱۷ به سود جمهوری چک
ست سوم: ۲۵ بر ۲۲ به سود جمهوری چک

تیم والیبال نوجوانان ایران فردا در سومین بازی خود از ساعت ۱۳:۳۰ مقابل کلمبیا صف آرایی خواهد کرد.

تیم والیبال نوجوانان ایران در گروه B رقابت های جهانی با تیم های بلغارستان، جمهوری چک، کلمبیا و ایتالیا هم گروه است و موفق شده است در بازی نخست بلغارستان را با نتیجه سه بر یک شکست دهد.

کد مطلب 4699761
ساناز سلیمان آبادی

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