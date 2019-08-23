نماینده خراسان رضوی قهرمان لیگ دسته یک کشتی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار فینال رقابت های لیگ دسته یک کشتی آزاد، امشب(جمعه) در محوطه باز جلوخان آرامگاه فردوسی در شهر توس برگزار شد و تیم های هیأت کشتی استان خراسان رضوی و پاس هیأت کشتی نکاء مازندران به مصاف هم رفتند و در پایان دو تیم در برد انفرادی ۵ بر ۵ و در امتیاز مثبت ۲۰ بر ۲۰ برابر شدند. اما با توجه به امتیاز فنی ۵۴ تیم خراسان رضوی برابر امتیاز فنی ۴۶ تیم پاس، تیم هیأت کشتی استان خراسان رضوی قهرمانی این دوره از مسابقات شد.

در دیدار رده بندی نیز تیم آسانسور و پله برقی بهران با نتیجه ۶ بر ۴ از سد تیم فالکون لاریم جویبار گذشت و سوم شد. تیم جویبار هم بعنوان چهارم رسید.



نتایج انفرادی دیدار فینال به شرح زیر است: (اسامی تیم پاس نکاء در ابتدا آمده):

۵۷ کیلوگرم: صابر خانجانی ۱- علیرضا سرلک، برنده ۱۱

۶۱ کیلوگرم: دانیال حجتی، برنده ۵- محمد رمضان پور ۳

۶۵ کیلوگرم: مهران شیخی، برنده ۱۰- مهران دارابی صفر

۷۰ کیلوگرم: مهدی یگانه جعفری ۴- ایمان رحمانی زاده، برنده ۵

۷۴ کیلوگرم: علی اصغر جبلی صفر- حامد رشیدی، برنده ۱۱

۷۹ کیلوگرم: پیمان حیدری صفر- امید حسن تبار، برنده ۷

۸۶ کیلوگرم: جلال زمان، برنده ۱۱- مصطفی نجفی صفر

۹۲ کیلوگرم: سینا غلامی، برنده ۸- رضا بیات ۴

۹۷ کیلوگرم: مجتبی گلیج، برنده ۵- اسماعیل محمودی ۴

۱۲۵ کیلوگرم: سیدرضا چراغی ۲- علی ابراهیمی، برنده ۱۰