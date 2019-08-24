تجدید میثاق نمایندگان دولت در کرمانشاه با شهدا

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار کرمانشاه و جمعی از مدیران استانی صبح امروز شنبه با حضور در گلزار شهدای کرمانشاه با آرمان‌ها شهیدان تجدید میثاق کردند.

هوشنگ بازوند در این آیین با بیان اینکه هفته دولت فرصت مغتنمی برای نشان دادن کارنامه مسئولان است، اظهار داشت: شهیدان والامقام باهنر و رجایی الگویی همیشگی برای مسئولان نظام هستند.

استاندار کرمانشاه افزود: ساده زیستی، حفاظت از بیت المال و سختکوشی از ویژگیهای بارز مدیریتی این شهیدان بود.

این مسئول با تاکید بر توجه ویژه مدیران به رونق تولید بیان داشت: با وجود تحریم‌های گسترده علیه نظام و ملت، مجموعه دولت توانسته است در مسیر رونق تولید که فرمایش رهبر معظم انقلاب و عنوان شعار سال است حرکت مطلوبی داشته باشد.