مدل سازی ریاضی برای شناسایی و بهبود آسیب های ریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یاهونیوز، مدل سازی ریاضی در این زمینه به طراحی سیستم جدیدی منجر شده که با دقت بالایی قادر به بررسی این مساله است که ریه آسیب دیده با چه کیفیتی در حال انجام وظایف خود است و آیا می تواند اکسیژن کافی را به جریان خون انسان تزریق کند یا خیر.

همچنین این سیستم برای برآورد دقیق آسیب های وارد شده به ریه بیماران قابل استفاده است. برای طراح مدل ریاضی مورد استفاده در این سیستم از صدهزار نمونه خون افراد مبتلا به جراحت ریه استفاده شده تا سطح اکسیژن در خون آنها با دقت برآورد شود.

تا پیش از این روش های مورد استفاده به منظور بررسی شدت جراحت های ریه دقت بالایی نداشتند، زیرا با استفاده از آنها اندازه گیری میزان اکسیژن موجود در خون ممکن نبود ولی روش جدید که به انتقال موثر یا ای اس شهرت یافته با تحلیل ریاضی و رایانه ای دقیق آزمایش خون افراد می تواند داده های دقیقی را در مورد جراحات ریه در اختیار پزشکان قرار دهد تا آنها تجویزهای موثری داشته باشند.

با استفاده از این روش میزان دقیق اکسیژن خون در صورت فعالیت ریه با حداکثر ظرفیت محاسبه شده و سپس مشخص می شود آسیب ریه باعث چه میزان کاهش ورود اکسیژن به جریان خون شده است.