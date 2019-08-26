تیم داوری دیدار تراکتور با پرسپولیس مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دو تیم تراکتور و پرسپولیس تهران از هفته دوم لیگ برتر فوتبال کشورمان از ساعت ۱۷:۴۵ روز جمعه در ورزشگاه یادگار امام(ره) تبریز برگزار می شود.

بیژن حیدری داور این دیدار مهم است؛ دو تیمی که مدعی قهرمانی فصل گذشته لیگ بودند و امسال نیز از شانس بالایی برای قهرمانی دارند.

کمک های حیدری در این بازی رضا سخندان و علیرضا ایلدروم خواهد بود و پیام حیدری و کوپال ناظمی کمک داوران اضافی و مهدی الوندی نیز داور چهارم این بازی است.

گفتنی است طبق تصمیم فدراسیون فوتبال اسماعیل صفیری نیز ناظر این بازی انتخاب شده است.

تیم تراکتور در هفته اول رقابت های لیگ برتر برابر نفت مسجد سلیمان به تساوی بدون گل رضایت داد ولی پرسپولیس موفق شد پارس جنوبی جم را در خانه شکست دهد.