  1. استانها
  2. اردبیل
۶ شهریور ۱۳۹۸، ۱۷:۳۰

استاندار اردبیل:

۱۰۱ روستای کوثر مشکل آب شرب دارند/عملیات پایاب کوثر اجرایی می‌شود

۱۰۱ روستای کوثر مشکل آب شرب دارند/عملیات پایاب کوثر اجرایی می‌شود

کوثر - استاندار اردبیل گفت: با آغاز طرح‌های آبرسانی در تلاش برای حل مشکل آب شرب ۱۰۱ روستای شهرستان کوثر خواهیم بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری اردبیل، اکبر بهنام‌جو ظهر چهارشنبه در جلسه اقتصاد مقاومتی شهرستان کوثر عنوان کرد: ۱۰۱ روستا در شهرستان کوثر مشکل آب شرب دارند و با اعتبار خوبی که برای آبرسانی به روستاها اختصاص یافته این روستاها مورد توجه قرار می‌گیرند.

استاندار اردبیل به جاذبه‌های گردشگری این شهرستان نیز اشاره کرد و ادامه داد: کوثر دارای استعدادهای کم نظیر گردشگری و ظرفیت‌های خوبی برای جذب گردشگر بوده و با بازسازی و توسعه آبگرم «گیوی» به صورت مدرن می‌توان میزان مسافر و گردشگران این شهرستان را بهبود بخشید.

وی با بیان اینکه ظرفیت آب گرم گیوی برای جذب گردشگر در جنوب استان منحصر به فرد است، افزود: این مجمتع باید به سرمایه گذار بخش خصوصی واگذار شود و تعیین تکلیف آن با هماهنگی شرکت آب منطقه‌ای اردبیل به نتیجه می‌رسد.

استاندار اردبیل به نزدیکی شهرستان کوثر به راه ارتباطی سرچم اشاره کرد و یادآور شد: با راه اندازی کمپ‌های گردشگری از قبیل زیپ لاین، هتل هایی با امکانات مناسب، ایجاد زیرساخت‌های لازم در بخش گردشگری و اجرای پایاب در حوزه کشاورزی شاهد افزایش اشتغال در منطقه خواهیم بود.

وی در رابطه با راه ارتباطی شهر گیوی به خلخال نیز متذکر شد: این مسیر با رانش زمین تا حدودی تخریب شده بود که تا پایان سال جاری باز سازی و به بهره برداری می‌رسد.

بهنام‌جو به اجرای عملیات پایاب کوثر نیز اشاره کرد و افزود:پیش از این با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در محل سد کوثر ۲۲۰میلیارد تومان برای اجرای پایاب این سد اختصاص یافت و این اقدام وضعیت اقتصادی منطقه را متحول می‌کند.

وی شهرستان کوثر را یکی از قطب‌های باغداری دانست و یادآور شد: دو سرمایه گذار معتبر برای ایجاد سردخانه و کارخانه صنایع تبدیلی در شهرک صنعتی اعلام آمادگی کردند.

استاندار اردبیل فرماندار را نماینده دولت برای حل مشکلات شهرستان معرفی کرد و افزود: فرماندار هر شهرستان و مدیران دستگاه‌های اجرایی موظف هستند کارهای سرمایه گذاران را شخصا پیگیری کنند و با ارائه برنامه سالانه تا سال۱۴۰۰ در بخش‌های مختلف با برش شهرستانی اقدام کنند.

کد مطلب 4705077

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه