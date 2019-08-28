به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری اردبیل، اکبر بهنام‌جو ظهر چهارشنبه در جلسه اقتصاد مقاومتی شهرستان کوثر عنوان کرد: ۱۰۱ روستا در شهرستان کوثر مشکل آب شرب دارند و با اعتبار خوبی که برای آبرسانی به روستاها اختصاص یافته این روستاها مورد توجه قرار می‌گیرند.

استاندار اردبیل به جاذبه‌های گردشگری این شهرستان نیز اشاره کرد و ادامه داد: کوثر دارای استعدادهای کم نظیر گردشگری و ظرفیت‌های خوبی برای جذب گردشگر بوده و با بازسازی و توسعه آبگرم «گیوی» به صورت مدرن می‌توان میزان مسافر و گردشگران این شهرستان را بهبود بخشید.

وی با بیان اینکه ظرفیت آب گرم گیوی برای جذب گردشگر در جنوب استان منحصر به فرد است، افزود: این مجمتع باید به سرمایه گذار بخش خصوصی واگذار شود و تعیین تکلیف آن با هماهنگی شرکت آب منطقه‌ای اردبیل به نتیجه می‌رسد.

استاندار اردبیل به نزدیکی شهرستان کوثر به راه ارتباطی سرچم اشاره کرد و یادآور شد: با راه اندازی کمپ‌های گردشگری از قبیل زیپ لاین، هتل هایی با امکانات مناسب، ایجاد زیرساخت‌های لازم در بخش گردشگری و اجرای پایاب در حوزه کشاورزی شاهد افزایش اشتغال در منطقه خواهیم بود.

وی در رابطه با راه ارتباطی شهر گیوی به خلخال نیز متذکر شد: این مسیر با رانش زمین تا حدودی تخریب شده بود که تا پایان سال جاری باز سازی و به بهره برداری می‌رسد.

بهنام‌جو به اجرای عملیات پایاب کوثر نیز اشاره کرد و افزود:پیش از این با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در محل سد کوثر ۲۲۰میلیارد تومان برای اجرای پایاب این سد اختصاص یافت و این اقدام وضعیت اقتصادی منطقه را متحول می‌کند.

وی شهرستان کوثر را یکی از قطب‌های باغداری دانست و یادآور شد: دو سرمایه گذار معتبر برای ایجاد سردخانه و کارخانه صنایع تبدیلی در شهرک صنعتی اعلام آمادگی کردند.

استاندار اردبیل فرماندار را نماینده دولت برای حل مشکلات شهرستان معرفی کرد و افزود: فرماندار هر شهرستان و مدیران دستگاه‌های اجرایی موظف هستند کارهای سرمایه گذاران را شخصا پیگیری کنند و با ارائه برنامه سالانه تا سال۱۴۰۰ در بخش‌های مختلف با برش شهرستانی اقدام کنند.