چهره های نیک و بد عاشورا در کتاب «چهره ها در حماسه کربلا»

به گزارش خبرنگار مهر، حادثه‌ها را چهره‌ها رقم می‌زنند، از همین‏ رو شناخت آنان از جنبه‌های گوناگون، عبرت‏ آموز است. در حماسه کربلا - که از حوادث شگفت و ماندگار تاریخ است- چهره‌هایی هستند که با ایمان و رشادتِ مثال‏ زدنی به سوی حق شتافتند و در مقابل نیز چهره‌های دیگری هستند که دنیاپرستی، مرگ‏ گریزی، قدرت‏ خواهی و عوام‏ زدگی عقل و خردشان را ربود و شقاوت را نصیبشان ساخت. این اثر با استفاده از منابع معتبر، شرح مفصلی است از آن حادثه سترگ و چهره‌های نیک و بدی که آن را خلق کردند.

این کتاب پنج فصل دارد: فصل اول به سید شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) اختصاص دارد. فصل دوم به پیشگامان از اهل بیت (ع) و اصحاب می‌پردازد. فصل سوم شرح حال ره‌یافتگانی است که از دنیای گمراهی و ضلالت به نور راه یافتند. فصل چهارم و پنجم نیز به زیانکاران و ستمگران می‌پردازد. نویسنده در بخش اول کتاب شرح مفصلی از زندگی امام حسین و زندگی سیاسی ایشان که نهایتاً به واقعه کربلا منجر شد، ارائه می‌دهد. در این بخش نویسنده راهنمای کاملی نیز از مسیر حرکت امام از مکه تا کربلا ارائه کرده است. در بخش‌های بعد نیز شخصیت‌های مختلف درگیر در این واقعه‌ی تاریخی به ترتیب ذیل گروه‌هایی همچون پیش‌گامان، ره‌یافتگان، زیان‌کاران و ستم‌کاران به تفصیل معرفی شده‌اند.

فصل اول کتاب با این جملات آغاز می‌شود: حسین بن علی (ع) در سوم شعبان سال چهارم هجری در مدینه به دنیا آمد. پیامبر اکرم (ص)، نام بهشتی «حسین» را که تا آن زمان در میان اعراب جاهلی معروف نبود، برای دومین نواده‌اش برگزید و چون به دیدنش رفت، او را در آغوش گرفت و پس از گفتن اذان و اقامه در دو گوش راست و چپ وی، با نگاه به او گریست و در پاسخ فردی که سبب را جویا شده بود، فرمود: او را بعد از من گروهی ستم‌گر خواهند کشت، خداوند شفاعتم را به ایشان نرساند. هفت سال نخست زندگی حسین (ع) با سال‌های پایانی عمر رسول خدا (ص) قرین بود. پیامبر در خانه، کوچه، مسجد، منبر و هر جای دیگر، نوه خردسالش را بزرگ می‌داشت و پرتویی از علاقه‌اش را نسبت به او، به مردم نشان می‌داد. یعلی بن مره می‌گوید: روزی شاهد بودم که پیامبر در کوچه به سمت حسین رفت و دست‌های خود را گشود و او را گرفت؛ یک دست را زیر چانه و دست دیگرش را پشت سر او گذارد و حسین را بوسید و فرمود: حسین منی و انا من حسین، احب الله من احب حسینا؛ ….

عناوین اصلی کتاب شامل: مقدمه؛ سید شهیدان؛ سال‌های آغازین؛ روزگار پدر؛ با تنهایی‌های برادر؛ نفی قدرت یزید؛ از مدینه تا مکه؛ تلاش برای دگرگونی؛ پیش گامان؛ ره یافتگان؛ ابوالحتوف بن حرث انصاری عجلانی؛ بکر بن حی تمیمی‌؛ جوین بن مالک تمیمی‌؛ حارث بن امرء القیس کندی؛ حر بن یزید ریاحی؛ حلاس بن عمرو ازدی راسبی؛ زهیر بن سلیم ازدی؛ زهیر بن قین بجلی؛ سعد بن حرث انصاری عجلانی؛ ضرغامة بن مالک؛ عبدالرحمن بن مسعود بن حجاج؛ عبدالله بن بشر خثعمی‌؛ عمرو بن ضبعه ضبعی؛ قاسم بن حبیب بن ابی بشیر ازدی؛ مسعود بن حجاج تیمی‌؛ موقع بن ثمامه صیداوی؛ نعمان بن عمرو ازدی راسبی؛ یزید بن زیاد ابی شعثاء کندی؛ زیان کاران؛ احنف بن قیس تمیمی‌؛ ضحاک بن عبدالله مشرقی؛ طرماح بن عدی؛ عبدالله بن عمر؛ عبیدالله بن حر جعفی؛ عمرو بن عبیدالله بن معمر؛ عمرو بن قیس مشرقی؛ فراس بن جعده مخزومی‌؛ قیس بن هیثم سلمی‌؛ مالک بن مسمع بکری؛ مالک بن نضر ارحبی؛ مسعود بن عمرو ازدی؛ منذر بن جارود؛ هرثمة بن ابی مسلم؛ یزید بن مسعود نهشلی؛ ستمکاران؛ اخنس بن مرثد حضرمی‌؛ اسماء بن خارجه فزاری؛ اسود بن خالد ازدی؛ اسحاق بن حویه حضرمی‌؛ اسید بن مالک؛ بحر بن کعب؛ بدیل بن صریم؛ بشر بن خوط همدانی؛ جریر بن مسعود حضرمی‌؛ حجار بن ابجر بجلی؛ حرملة بن کاهل اسدی؛ حصین بن نمیر سکونی؛ حکیم بن طفیل سنبسی؛ خولی بن یزید اصبحی؛ ذوید مولی عمر بن سعد؛ رجاء بن منقذ عبدی؛ رستم؛ رضی بن منقذ عبدی؛ زحر بن قیس؛ زرعة بن ابان بن دارم؛ زرعة بن شریک تمیمی‌؛ زید بن رقاد جنبی؛ سالم بن خیثمه جعفی؛ سالم؛ سرجون رومی‌؛ سنان بن انس نخعی؛ شبث بن ربعی مذحجی؛ شریح قاضی؛ شمر بن ذی الجوشن؛ صالح بن وهب جعفی؛ عامر بن نهشل تیمی‌؛ عبدالرحمان بن حصین ازدی؛ عبدالله بن حوزه تمیمی‌؛ عبدالله بن خشکاره بجلی؛ عبدالله بن عقبه غنوی؛ عبدالله بن قطبه طائی؛ عبیدالله بن زیاد؛ عثمان بن خالد جهنی؛ عزرة بن قیس احمسی؛ علی بن قرظه انصاری؛ عمر بن سعد؛ عمرو بن حجاج زبیدی؛ عمرو بن سعد بن نفیل ازدی؛ عمرو بن سعید اشدق؛ عمرو بن صبیح صیداوی؛ قیس بن اشعث کندی؛ کثیر بن عبدالله شعبی؛ کعب بن جابر ازدی؛ لقیط بن یاسر جهنی؛ مالک بن نسر کندی؛ محمد بن اشعث؛ مروان بن حکم؛ مرة بن منقذ عبدی؛ مسروق بن وائل؛ مسلم بن عبدالله بن ضبابی؛ مهاجر بن اوس؛ نصر بن خرشة صنانی؛ هانی بن ثبیت حضرمی‌؛ واخط بن ناعم؛ یزید بن حارث؛ یزید بن معاویه؛ یزید بن معقل؛ یسار؛ پاورقی پرچم.

کتاب «چهره ها در حماسه کربلا» اثر حجت الاسلام والمسلمین محمد باقر پور امینی عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به همت بوستان کتاب قم سال‌ها قبل منتشر شده و تاکنون چند بار تجدید چاپ شده است.