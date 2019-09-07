وزیر خارجه سوئد استعفا می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اروپا آنلاین، «مارگوت والستروم» وزیر امورخارجه سوئد در نظر دارد از سمت خود کناره گیری کند.

والستروم در صفحه کاربری خود در توئیتر این خبر را اعلام کرده است.

وی علت این تصمیم را صرف وقت بیشتر برای خانواده عنوان و خاطر نشان کرد: متن نامه استعفای خود را به زودی به «استفان لوفن» نخست وزیر ارائه می دهم.

والستروم پیش بینی کرد که نخست وزیر سوئد روز سه شنبه جانشین وی را معرفی کند.

این سیاستمدار سوسیال دمکرات از سال ۱۹۸۲ به عنوان نماینده پارلمان سوئد وارد عرصه سیاست شده و از اواخر سال ۲۰۱۴ میلادی نیز به عنوان وزیر امور خارجه در کابینه لوون حضور داشته است.