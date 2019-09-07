«درباره شر؛ ترجمه مقالات برگزیده در فلسفه و الاهیات شر» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «درباره شر؛ ترجمه مقالات برگزیده در فلسفه و الاهیات شر» (جلد اول: الاهیات سنتی و جلد دوم: الاهیات مدرن) به سرپرستی نعیمه پورمحمدی به همت انتشارات کتاب طه منتشر شد.

در معرفی این اثر آمده است: در جلد نخست این مجموعه، نگاه‌های سنتی و نقد آنها و در جلد دوم رویکردهای الاهیاتی مدرن را از نظر خواهیم گذراند. در جلد نخست، ابتدا دو روایت تحلیلی و تازه از برهان شر از جمله روایت شلنبرگ را چیده‌ام تا با اصل برهان شر از راه تقریرهای تازه آن آشنا شویم. سپس پای سخن «فیلسوفان کلاسیک» همچون هایدگر، هیوم، کانت، فروید و یونگ و «الاهیات ادیان» شامل «تئودیسه یهودی»، «تئودیسه مسیحی»، «تئودیسه اسلامی» و «تئودیسه هندی» می‌نشینیم. بعد از آن علل و عوامل «ناکامی تئودیسه‌های سنتی» را از نظر متفکران مدرن پی‌گیری می‌کنیم.

در جلد دوم که به بازنمایی پاسخ‌های جدید می‌پردازد، حاصل کوشش خلاقانه و تحول‌خواه «الاهیات مدرن» در پاسخ به مسئله شر را از نظر می‌گذرانیم: از «الاهیات خدای گشوده» تا «الاهیات پویشی»، «الاهیات اعتراض»، «الاهیات شکاکانه»، «الاهیات فمینیستی» و ….

کتاب «درباره شر؛ ترجمه مقالات برگزیده در فلسفه و الاهیات شر» (جلد اول: الاهیات سنتی و جلد دوم: الاهیات مدرن) به سرپرستی نعیمه پورمحمدی به همت انتشارات کتاب طه به بهای ۲۰۰ هزار تومان منتشر شد.