اقدام عجیب بازیکنان تیم ملی فوتبال اندونزی و بازی با قوانین فیفا!

به گزارش خبرنگار مهر، در یکی از مسابقات مرحله دوم مقدماتی انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲، تیم های فوتبال اندونزی و مالزی به مصاف هم رفتند که این بازی در نهایت با نتیجه ۳ بر ۲ به سود مالزی به اتمام رسید.

در دقیقه ۲۲ این مسابقه اتفاقی افتاد که اختلاف نظر بین کارشناسان داوری دنیا و به چالش کشیده شدن قوانین جدید فیفا را در پی داشت.

در قوانین جدید فیفا، دروازه بان ها می توانند با پاس دادن به مدافعان خودی در محوطه ۱۸ قدم، بازی را شروع کنند در حالی که قبلاً باید پاس دروازه بان خارج از محوطه جریمه به مدافعان می رسید. اینبار دروازه بان و مدافع اندونزی شکل جدیدی از قوانین فیفا را به اجرا گذاشتند.



در این مسابقه، دروازه بان اندونزی پاس کوتاهی را به مدافع تیمش به صورت چیپ می فرستد.



مدافع اندونزی هم که در فاصله کمی نسبت به دروازه بان قرار دارد، پاس او را به ضربه سر بر می گرداند.





دروازه بان اندونزی هم توپ را با دست می گیرد و بازی را با یک ضربه بلند آغاز می کند.



بعد از ضربه دروازه بان، داور مسابقه بلافاصله در سوت خود می دمد و بازی را متوقف می کند. داور به دروازه بان و مدافع اندونزی تذکر جدی می دهد که در صورت تکرار این کار، کارت زرد خواهند گرفت.

باوجود اینکه قوانین جدید فیفا از امسال در تمام کشورها لازم الاجرا شده اما با گذشت زمان و برگزاری مسابقات مختلف، بخش هایی از این قوانین که در ابهام قرار داشت به تدریج خودش را نشان می دهد.