۲۰۰۰ کیلومتر از راه های روستایی آسفالت می شود/ساخت پلسفید

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی صبح شنبه در مراسم کلنگ زنی پروژه پل بزرگ پل سفید با بیان اینکه امروز در استان مازندران تعدادی پروژه افتتاح خواهد شد یکی از مهم‌ترین پروژه‌ها پل کابلی به طول ۶۰۰ متر در محور سوادکوه است افزود: محور سوادکوه اولین بزرگراهی که در مازندران احداث شده و چهار خطه شدن آن کامل شده و یکی از گلوگاه‌های مهم آن پل بزرگ پل سفید است.

وی با اظهار اینکه ساخت پل کابلی پل سفید بسیار حائز اهمیت است زیرا ترافیک بازندگی روزمره مردم پل سفید ادغام شده است گفت: طرحی در گذشته تهیه شده بود که تمام اهداف ما در آن لحاظ نشده بود از این‌رو کار مطالعات و تحقیقات طرح طول کشید.

اسلامی با بیان اینکه پل کابلی ۶۰۰ متری یک نماد عمرانی خواهد بود و در برنامه زمانبندی ۳۰ ماهه اجرا می‌شود افزود: تمام تلاش ما در استان مازندران این است که گلوگاه‌ها در تمام محورهایی که به استان‌های شمالی منتهی می‌شود رفع شود.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: ترافیک سنگین در این منطقه عملیات عمرانی را با مشکلات زیادی روبه رو می‌کند ولی به یاری خدا مصمم هستیم این عملیات با کیفیت بالا انجام شود و به سرانجام برسد.

وی با بیان اینکه اهتمامم ویژه ای برای راه‌های روستاهای استان مازندران داریم چون روستاها مناطق مولد و مهم برای ما هستند از تهیه طرح برای راه‌های روستایی خبر داد و گفت: تا پایان سال دو هزار کیلومتر راه روستایی و تا پایان سال ۹۹ سه هزار کیلومتر راه روستایی آسفالت خواهد شد که یک رکورد در جهت محرومیت زدایی و کیفیت بخشی راه روستایی است.

وزیر راه و شهرسازی، ایمن سازی و توسعه فرودگاه‌های استان را از دیگر برنامه‌ها برشمرد و گفت: عملیات تکمیلی برای تجهیزات ناوبری صورت گرفته است.

اسلامی درباره مسکن‬ نیز گفت: پروژه‌های مسکن برای عر ضه و توسعه مسکن در دستور کار قرار دادیم از این‌رو اراضی تهیه و فراخوان داده شد و امیدواریم پروژه‌های مسکن در شهرهایی که با کمبود مسکن مواجه هستند با همت و تلاش استاندار شتاب گیرد.

وی تکمیل پروژه ساری - تاکام را از برنامه‌ها یاد کرد و گفت: از ابتدای سال ۹۷ دو برابر آنچه در گذشته کار شده بود فعالیت انجام شده او مسال این پروژه به اتمام برسد.

وزیر راه و شهرسازی، هزینه پروژه پل کابلی را ۱۲۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: هزینه این پروژه تا ۲۰۰ میلیارد تومان قابل افزایش است.

وزیر راه با اشاره به اینکه بهره برداری از کنارگذر محمود آباد امروز انجام می‌شود درباره طرح‌های توسعه‌ای بندر امیرآباد نیز گفت: طرح توسعه بندر امیر آباد و اسکله امیراباد آماده شود زیرا توسعه بندر سبب توسعه بازرگانی و صادرات می‌شود و اقتصاد استان مازندران را تحت تأثیر خواهد داشت.