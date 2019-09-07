اشرف غنی سفر به آمریکا را به تعویق انداخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، این خبر پس از بازگشت ناگهانی زلمای خلیل زاد، نماینده آمریکا در مذاکرات صلح با طالبان به قطر برای گفتگوهای پیش بینی نشده با این گروه اعلام شد.

خلیل زاد روز دوشنبه در سفر به کابل اعلام کرده بود که توافق مربوط به خروج تدریجی نیروهای آمریکایی کامل شده و در صورت تأیید آن توسط دونالد ترامپ نهایی خواهد شد.

به گزارش آسوشیتدپرس منبعی که تأخیر در سفر اشرف غنی به واشنگتن را به این خبرگزاری گفت حاضر نشد نامش در گزارش فاش شود.

از روز دوشنبه که زلمای خلیل زاد توافق «در اصول» با گروه طالبان را اعلام کرد دو بمبی که در خودرو کار گذاشته شده بود در کابل منفجر شده و گروه طالبان مسئولیت هر دو حمله را پذیرفت.

در مورد موفقیت این توافق برای صلح در افغانستان اعتراضاتی از سوی مقام‌های دولت افغانستان و سفرای آمریکا در آن کشور مطرح شده است.

طالبان تشدید حملات خود در هفته‌های اخیر از جمله حمله گسترده به ولایت‌های قندوز و بلغان را به عنوان تضمینی برای موضع قوی‌تر در مذاکرات با آمریکا توجیه کرده است. ولی تعداد زیاد قربانیان غیرنظامی این حملات خشم افغان‌ها و برخی از سیاستمداران آمریکایی را برانگیخته است.

از سوی دیگر اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان از جزئیات مذاکرات آمریکا با طالبان بی اطلاع بوده و گفته می‌شود روز دوشنبه نیز خلیل زاد متن کامل توافق را در اختیار او قرار نداده و فقط توافق را به او نشان داده است.

در روزهای اخیر دولت افغانستان همچون سفرای سابق آمریکا در کابل در مورد خروج سریع نیروهای آمریکایی بدون پذیرش شروط مشخصی از سوی طالبان اظهار نگرانی کرده است. آنها می‌گویند بدون تعهد صریح طالبان به کاهش حملات خود چنین توافقی می‌تواند به یک جنگ داخلی شبیه سال‌های دهه نود میلادی یعنی فاصله بین خروج نیروهای شوروی و قدرت‌گیری طالبان منجر شود.