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۱۶ شهریور ۱۳۹۸، ۱۲:۵۸

معاون بازرسی و نظارت سازمان صمت قزوین:

طرح نظارتی ویژه بازگشایی مدارس در قزوین اجرا می شود

طرح نظارتی ویژه بازگشایی مدارس در قزوین اجرا می شود

قزوین- معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین از آغاز اجرای طرح نظارتی ویژه بازگشایی مدارس از تاریخ ۱۷ شهریور ماه در این استان خبر داد.

علی اکبر کبیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح نظارتی ویژه بازگشایی مدارس با هدف جلوگیری از هرگونه تخلف و گرانفروشی توسط توزیع کنندگان پوشاک و کیف و کفش دانش آموزی در آستانه بازگشایی مدارس و مراکز آموزشی در سال تحصیلی جاری برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه این طرح از تاریخ ۱۷ شهریور تا ۱۰ مهر ماه برگزار خواهد شد، افزود: در آستانه بازگشایی مدارس با توجه به افزایش تقاضا این طرح اجرا می‌شود.

کبیری در ادامه گفت: با توجه به ایام پایانی تابستان و اوج سفرها، نظارت بر خدمات ارائه شده توسط مراکز اقامتی و بین راهی و کنترل کیفیت و کمیت خدمات، با بازرسی از رستوران‌های بین راهی تشدید شده است.

وی با اشاره به برخورد جدی این سازمان با تخلفات خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی در این زمینه مراتب را از طریق سامانه ارتباطی ۱۲۴ سازمان صنعت؛ معدن و تجارت استان برای پیگیری اطلاع دهند.

معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت گفت: در این ارتباط گشت‌های بازرسی سازمان صمت با همکاری اتاق اصناف و تعزیرات حکومتی به طور مستمر از واحدهای صنفی و توزیعی بازرسی و به تخلفات احتمالی رسیدگی خواهند کرد.

کبیری از اصناف خواست به منظور رفاه حال مشتریان و خودداری از هرگونه تخلف، رعایت قانون و مقررات صنفی را مورد توجه قرار دهند.

کد مطلب 4713312

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