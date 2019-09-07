طرح نظارتی ویژه بازگشایی مدارس در قزوین اجرا می شود

علی اکبر کبیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح نظارتی ویژه بازگشایی مدارس با هدف جلوگیری از هرگونه تخلف و گرانفروشی توسط توزیع کنندگان پوشاک و کیف و کفش دانش آموزی در آستانه بازگشایی مدارس و مراکز آموزشی در سال تحصیلی جاری برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه این طرح از تاریخ ۱۷ شهریور تا ۱۰ مهر ماه برگزار خواهد شد، افزود: در آستانه بازگشایی مدارس با توجه به افزایش تقاضا این طرح اجرا می‌شود.

کبیری در ادامه گفت: با توجه به ایام پایانی تابستان و اوج سفرها، نظارت بر خدمات ارائه شده توسط مراکز اقامتی و بین راهی و کنترل کیفیت و کمیت خدمات، با بازرسی از رستوران‌های بین راهی تشدید شده است.

وی با اشاره به برخورد جدی این سازمان با تخلفات خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی در این زمینه مراتب را از طریق سامانه ارتباطی ۱۲۴ سازمان صنعت؛ معدن و تجارت استان برای پیگیری اطلاع دهند.

معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت گفت: در این ارتباط گشت‌های بازرسی سازمان صمت با همکاری اتاق اصناف و تعزیرات حکومتی به طور مستمر از واحدهای صنفی و توزیعی بازرسی و به تخلفات احتمالی رسیدگی خواهند کرد.

کبیری از اصناف خواست به منظور رفاه حال مشتریان و خودداری از هرگونه تخلف، رعایت قانون و مقررات صنفی را مورد توجه قرار دهند.