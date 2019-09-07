به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، کمیته قضائی مجلس نمایندگان قرار است تا هفته آینده اقدامات رسمی برای تحقیق در خصوص استیضاح ترامپ را به سرانجام برساند.

در همین ارتباط گفته شده کمیته امور قضائی مجلس نمایندگان آمریکا تا کمتر از یک هفته دیگر قطعنامه روند تحقیق برای استیضاح رئیس‌جمهور دونالد ترامپ را به رأی خواهد گذاشت و با تصویب این قطعنامه انجام تحقیق و برگزاری جلسات استماع در زمینه استیضاح ترامپ آغاز خواهد شد.

گفته شده این روند با توجه به تجربه قبلی مجلس نمایندگان در استیضاح ریچارد نیکسون رئیس‌جمهور وقت آمریکا در سال ۱۹۷۴ خواهد بود.

پیشتر برخی منابع امریکایی گفته بودند که روند احتمالی برای تحقیقات کمیته قضائی مجلس نمایندگان آمریکا با توجه به اتهامات وارد شده به ترامپ در جریان ارتباط با یکی از بازیگران فیلم‌های مستهجن و پرداخت حق السکوت خواهد بود.

در صورتی که مجلس نمایندگان موفق به تصویب کامل طرح استیضاح ترامپ شود، این درخواست به مجلس سنا خواهد رفت و مجلس سنا روند استیضاح را با طرح سوالاتی در جلسات علنی با رئیس جمهور آغاز خواهد کرد.

با این حال از آنجا که ترکیب فعلی مجلس نمایندگان در اختیار اکثریت دموکرات قرار دارد، احتمال موفقیت مجلس نمایندگان برای تصویب آغاز روند استیضاح ترامپ وجود دارد.

درخواست برای استیضاح ترامپ پیش از این نیز از سوی بیش از ۱۳۰ نفر از دموکرات‌های مجلس نمایندگان مطرح شده بود، اما «نانسی پلوسی» رئیس دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا درباره تلاش برای برکناری ترامپ هشدار داده و گفته بود که این امر بویژه بدون حمایت عمومی تفرقه برانگیز خواهد بود و تهدیدی سیاسی محسوب می‌شود.

تاکنون ترامپ و دولت او در جلوگیری از بسیاری از تحقیقاتی که به منظور نظارت بر عملکرد او صورت گرفته، موفق بوده و از ارائه اطلاعات خودداری کرده است.