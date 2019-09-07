نانوکاتالیست کربنی برای حذف پلاستیک‌ از آب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد توسعه فناوری نانو، محققان دانشگاه آدلاید راهبرد جدیدی ارائه کردند که می‌توان با استفاده از آن میکروپلاستیک‌ها را از آب جدا کرد بدون اینکه نیاز به میکرواورگانیسم‌ها باشد.

پسماندهای پلاستیک مسیر خود را به سوی اقیانوس پیدا می‌کند و این موضوع به‌عنوان چالش زیست‌محیطی شناخته می‌شود که می‌تواند علاوه بر محیط‌زیست‌ به انسان و حیوانات نیز آسیب بزند.

پژوهشگران این پروژه روشی ارائه کردند که در آن از مواد مغناطیسی مبتنی بر کربن که ساختاری شبیه به فنر دارند برای شکستن میکروپلاستیک‌ها استفاده کرد. نتایج این پروژه در نشریه Matter به چاپ رسیده است.

شائوبینگ وانگ از محققان این پروژه می‌گوید: «میکروپلاستیک‌ها آلودگی‌های فلزی و آلی را جذب می‌کنند و در جریان آب به حرکت در می‌آیند و می‌توانند مواد خطرناک را به میکرواورگانیسم‌های آبی منتقل کنند. خورده شدن این میکروپلاستیک‌ها موجب تجمع آن‌ها در بدن ماهی‌ها شده و از این طریق وارد چرخه غذایی می‌شوند.

نانوفنرهای کربنی به قدری استحکام داشته و پایدار هستند که می‌توانند میکروپلاستیک‌ها را شکسته و به ترکیبات بی‌خطر تبدیل کنند ترکیباتی که برای اکوسیستم دریایی تهدید محسوب نمی‌شوند.