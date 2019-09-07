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۱۶ شهریور ۱۳۹۸، ۱۵:۰۶

در معاملات غیررسمی بازار آزاد تهران

سکه طرح جدید ۱۶ شهریور روی ۴ میلیون و ۱۳۰ هزار تومان ثابت ماند

سکه طرح جدید ۱۶ شهریور روی ۴ میلیون و ۱۳۰ هزار تومان ثابت ماند

قیمت سکه طرح جدید، امروز شنبه ۱۶ شهریور ۹۸ همزمان با تعطیلات بازار طلای تهران و در معاملات غیررسمی در سطح ۴ میلیون و ۱۳۰ هزار تومان ثابت ماند.

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت سکه طرح جدید، امروز شنبه ۱۶ شهریور ۹۸ در تعطیلی بازار تهران در سطح نرخ روز پنج شنبه روی ۴ میلیون و ۱۳۰ هزار تومان ثابت ماند.

در معاملات غیررسمی امروز بازار تهران همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۴ میلیون و ۸۰ هزار تومان، نیم سکه ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و ۲۹۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۹۲۰ هزار تومان است.

امروز هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۵۰۷ دلار و ۳۰ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۴۱۴ هزار و ۳۷۵ تومان است.

اتحادیه طلا و جواهر تهران پنج شنبه گذشته اعلام کرد بازار طلای تهران طی هفته جاری همزمان با ایام سوگواری ابا عبدالله الحسین (ع) تعطیل است.

کد مطلب 4713425

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