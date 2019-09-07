فرانسه ائتلاف اروپا در خلیج فارس را مستقل از آمریکا عنوان کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورونیوز، «فلورانس پارلی»، وزیر دفاع فرانسه در جریان نشست مشترک با «مارک اسپر»، همتای آمریکایی خود خواستار افزایش تلاش‌ها برای کاهش تنش‌ها و تأمین امنیت کشتیرانی در خلیج فارس شد.

وزیر دفاع فرانسه در این نشست همچنین از تهران خواست به تعهداتش در توافق برجام عمل کند.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه ابتکارهای عمل آمریکا و اروپا برای تقویت امنیت در خلیج فارس لازم است تا مکمل و هماهنگ با یکدیگر باشد، به این نکته نیز اشاره کرد که همزمان با ابتکار آمریکا، فرانسه نیز به صورت مستقل ابتکار عملی را در راستای تأمین امنیت در خلیج فارس دنبال کرده است.

به نظر می‌رسد اشاره وزیر دفاع فرانسه درباره ابتکار عمل این کشور، به پیشنهاد پاریس برای تشکیل ائتلاف اروپایی در خلیج فارس باشد و به همین منظور نیز پارلی در ادامه گفته است که این ابتکار عمل برای کشورهایی است که به ابتکار عمل آمریکا در خلیج فارس ملحق نشده‌اند، هرچند فرانسه و آمریکا در این ارتباط همکاری‌های خود را دنبال می‌کنند.

فلورانس پارلی همچنین بازگشت ایران به توافق هسته‌ای برجام را هدف اصلی فرانسه عنوان کرد.

اظهارات وزیرخارجه فرانسه درباره ابتکار عمل اروپا در خلیج فارس که به صورت مستقل از آمریکا دنبال می‌شود در شرایطی است که پیش از این نیز وزیر دفاع این کشور اعلام کرده بود که اتحادیه اروپا درباره عملیات دریایی اسکورت کشتی‌ها در تنگه هرمز در خلیج فارس دچار تردید است.