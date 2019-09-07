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۱۶ شهریور ۱۳۹۸، ۱۵:۱۳

نماینده ائتلاف سائرون تشریح کرد؛

دلایل سفر مقتدی صدر به ایران

دلایل سفر مقتدی صدر به ایران

یکی از نمایندگان ائتلاف سائرون عراق دربار سفر رهبر جریان صدر به قم به موضع گیری پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهرین، مضر الازیرجاوی نماینده ائتلاف سائرون به دلایل سفر مقتدی صدر رهبر جریان صدر به ایران پرداخت.

وی افزود: مقتدی صدر معمولاً به قم سفر می‌کند.

الازیرجاوی درباره اینکه آیا وی رایزنی سیاسی با مسئولان ایرانی هم خواهد داشت یا خیر، بیان کرد: این موضوع به خود وی مربوط می‌شود و ما اطلاعی در این زمینه نداریم.

شایان ذکر است که قبلاً شبکه خبری سومریه عراق به نقل از یک منبع نزدیک به جریان صدر گزارش داده بود: مقتدی صدر، در مراسم عزاداری در شهر قم شرکت کرده است.

براساس این گزارش؛ رهبر جریان صدر با حضور در موکب آل صدر در صحن حضرت جواد الائمه (ع) در شهر قم به پذیرایی از عزاداران حسینی در حرم حضرت معصومه (س) پرداخت.

کد مطلب 4713499

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    نظرات

    • رضای IR ۱۸:۵۱ - ۱۳۹۸/۰۶/۱۶
      3 0
      پاسخ
      اماکن مقدسه مربوط به تمام مسلمین میبا شد و فارغ از مسایل سیاسی هر مسلمانی حق دارد این اماکن مقدس را در هر جای دنیا زیارت کند

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