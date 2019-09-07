به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو، طبق برنامه اعلام شده از سوی کادر فنی تیم ملی شنا کمپ تمرینی شناگران اعزامی به مسابقات رده های سنی آسیا از روز شنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۸ در استخر قهرمانی مجموعه ورزشی آزادی تهران آغاز می‌شود.

شناگران دعوت شده به این اردو باید ساعت ۱۵ روز شنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۸ خود را به مسئول پذیرش معرفی کنند.

اسامی نفرات اعزامی دعوت شده به اردوی آمادگی مسابقات قهرمانی آسیا هندوستان به این شرح است:

۱- بنیامین قره حسنلو

۲- سینا غلامپور

۳- علیرضا یاوری

۴-مهدی انصاری

۵- متین سهران

۶- پوریا رسایی

۷-علی جعفری

۸-مهرشاد افقری

۹-متین بالسینی

۱۰-محمد حسن شکری

کادر فنی تیم ملی: محسن سمیع زاده، خشایار حضرتی، گامر دیلانچیان، صادق طیران، محمد بیداریان