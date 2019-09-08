به گزارش خبرنگار مهر، مجید یزدان پناه امروز یکشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش استان کرمانشاه که در استانداری برگزار شد، اظهار داشت: پروژه مهر نماد مدیریت، برنامه ریزی، ساماندهی و همچنین تجلی گاه مشارکت آگاهانه ملت و بسیج توان آموزش و پرورش برای ارائه خدماتی شایسته است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه افزود: این پروژه الگوی مؤثر برنامه‌ریزی برای بازگشایی به‌هنگام و مطلوب مدارس در روز اول مهر که روز ملی و نوروز دانش‌و آگاهی است.

این مسئول بیان داشت: تمامی فرهنگیان و اعضای شورای برنامه ریزی پروژه مهر استان را نسبت به انجام وظایف بیش از پیش مصمم می‌کند.

وی هدف از پروژه مهر را هماهنگ سازی برنامه‌ها و فعالیت‌های اجرایی عنوان کرد و گفت: همکاری و جلب مشارکت برون سازمانی و بهره‌گیری از ظرفیت بالای سایر دستگاه‌ها در راستای بازگشایی مطلوب مدارس و استفاده از خرد جمعی و مشارکت‌های مردمی به ویژه اولیای دانش آموزان در امر تعلیم و تربیت از دیگر اهداف پروژه مهر هستند.

یزدان پناه خاطر نشان کرد: در پروژه مهر امسال ۹۳ درصد ثبت نامی داشتیم که طی آن ۳۱۴ هزار و ۱۷۷ نفر دانش‌آموز و ۲۵ هزار و ۷۳۳ معلم داریم و نیز ۳ هزار و ۸۸۸ مدرسه نیز به این منظور آماده شده است.

وی تصریح کرد: با توجه به بند «م» تبصره ۶ قانون بودجه ۹۸ و معافیت واحدهای آموزش و پرورش با رعایت الگوی مصرف و با عنایت به مشکلات پیش آمده در سال گذشته انتظار همکاری و مساعدت بیشتر در خصوص اختصاص و جذب حداکثری اعتبار این باند در استان است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه گفت: در این راستا انتظار می‌رود برنامه عدم قطع انشعاب آب، گاز و برق مدارس دارای بدهی در دستور کار قرار بگیرد.

این مسئول در ادامه به ابتکارات پروژه مهر در استان کرمانشاه اشاره کرد و افزود: به عنوان یادمانی اساسی و کاری اصولی در سطح کشور از نواحی و مناطق ۲۴ گانه استان خواسته شد تا هر کدام ۱۰ باب مدرسه مناسب و ممتاز را انتخاب و در ورودی یا راهروی اصلی ساختمان تابلوی ماندگاری از تاریخ و عظمت سرزمینمان ایران و آثار با عظمت ایرانیان نصب کنند.

یزدان‌پناه گفت: همچنین در صورت مساعد بودن هوا با هماهنگی نیروهای امنیتی، بالنی با لوگوی پروژه مهر امسال در مرکز شهر و در روز جشن بازگشایی مدارس به اهتزاز درآید.

وی افزود: شوراهای اسلامی شهر و روستا و شهرداری‌ها نسبت به رنگ آمیزی، پاکسازی، تعمیر و بهسازی آسفالت ورودی و پیاده روهای مدارس، ساماندهی دست فروش‌های اطراف مدارس، تجهیز مدارس به وسایل ورزشی و … اهتمام ویژه داشته باشند.

این مسئول ادامه داد: همچنین ضروری است نیروی انتظامی بر ساماندهی ترافیک شهری در روزهای آغازین سال تحصیلی از سوی راهنمایی و رانندگی جهت روان سازی تردد وسایل نقلیه، تهیه و نصب تابلوها، علائم مناسب راهنمایی و رانندگی، عملکرد آژانس‌های حمل و نقل دانش آموزی از طریق نهادهای ذیربط نظارت کامل داشته باشند.