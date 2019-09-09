تصویربرداری «مجلس حیرانی» از نیمه گذشت/ تولید یک سریال محرمی دیگر

به گزارش خبرنگار مهر، سریال «مجلس حیرانی» با قصه ای که با حال و هوای ایام محرم تناسب دارد این روزها در حال تصویربرداری است.
این سریال به کارگردانی داریوش یاری و تهیهکنندگی داوود شاهبابایی در حال ساخت است و تاکنون تصویربرداری ۶۰ درصد از سریال انجام شده است.
«مجلس حیرانی» قرار است در ۱۰ قسمت ساخته شود و احتمالا پخش آن به روزهای اول ماه صفر خواهد رسید. این سریال داستانی از یک تکیه را روایت میکند که چالشهایی را میان ۲ برادر شکل می دهد.
نقش یکی از این برادرها را بیژن امکانیان بازی میکند که چالش میان او و برادرش باعث میشود برای سالها از ایران برود و سپس فرزندش که نقش او را عباس غزالی برعهده دارد برای پیگیری ماجرایی به ایران باز میگردد.
در این سریال کاوه خداشناس، کاظم هژیرآزاد و سیما خضرآبادی نیز به ایفای نقش میپردازند.
حدود یک ماه است که تصویربرداری این سریال محرمی در سکوت آغاز شده است و احتمالا تا حدود ۲ هفته دیگر ضبط و تصویربرداری سریال به پایان میرسد. «مجلس حیرانی» که داستانی درباره انتقام دارد برای سیمافیلم ساخته میشود و هنوز مشخص نیست که از کدام شبکه روی آنتن خواهد رفت.
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