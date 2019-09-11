به گزارش خبرنگار مهر، تازه ترین اثر سید جواد میری با عنوان «بازخوانی ایده زبان و وحدت ملی: بازخوانی گفتمان ناسیونالیسم باستان‌گرا» دارای پنج فصل و یک مقدمه و یک سخن آخر در ۱۳۵ صفحه است که با قیمت ۱۹۰۰۰ تومان منتشر شده است.

مولف در فصل اول به محمود افشار و در فصل دوم به جواد شیخ الاسلامی و در فصل سوم به عباس اقبال آشتیانی و در فصل چهارم به سید احمد کسروی و در فصل پنجم به ناصح ناطق پرداخته است. این اثر به عنوان تکمله اثر پیشین ایران در پنج روایت است.

کتاب ایران در پنج روایت بازخوانی روایت های پنج شخصیت است که در مورد بحث هویت ملی و ناسیونالیسم نظر خود را بیان کرده اند. شریعتی، آل احمد، مطهری، زرین کوب و مسکوب. نویسنده در این بازخوانی درصدد است تا به نوعی بازاندیشی در خصوص هویت ملی، تنوع زبانی، زبان مادری و ... در جامعه ایرانی و تأمل در باب مناسبات قدرت در ایران معاصر و نسبت میان سه حوزه فرهنگ و سیاست و اقتصاد مبادرت ورزد.

میری امیدوار است سومین جلد این اثر نیز به زودی روانه بازار شود.

در بخشی از مقدمه این اثر آمده است: برای اینکه بتوانیم هم مفهوم وحدت سیاسی و تنوع فرهنگی و زبانی را با هم داشته باشیم باید چیستی مفهوم ایرانی بازخوانی شود؛ در این دفتر با بازخوانی آثار کلاسیک، از تنگناهای سیاست گذاری های زبانی و فهم تنوع فرهنگی که به صورتهای مختلف بر ذهن و زبان ایرانی معاصر تأثیر گذاشته عبور می کنیم.

برای انجام این طرح، پنج اندیشمند معاصر ایرانی را مورد بحث و مطالعه قرار داده ام که به ترتیب ذیل هستند: محمود افشار؛ سید احمد کسروی؛ ناصح ناطق؛ عباس اقبال آشتیانی و جواد شیخ الاسلامی. البته هر کدام از این نویسندگان آثار بی شماری داشته اند ولی من تلاش کرده ام بر آثاری از ایشان متمرکز شوم که در نسبت با مسئله وحدت ملی و زبان فارسی و امر تکثر زبانی(به ویژه زبان ترکی و عربی) نوشته شده است.

آثار مورد بحث من به شرح ذیل است: مجموعه مجله آینده محمود افشار، گفتار ادبی ۱ و ۲ و زبان فارسی در آذربایجان که به کوشش ایرج افشار است و مقاله ای از محمود افشار در آن موجود است؛ آذری یا زبان باستان آذربایجان نوشته سید احمد کسروی؛ قتل اتابک و شانزده مقاله تحقیقی دیگر نوشته جواد شیخ الاسلامی، مجموعه مقالات عباس اقبال آشتیانی به کوشش محمد دبیرسیاقی و سرآخر زبان آذربایجان و وحدت ملی ایران نگارش ناصح ناطق.