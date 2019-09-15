استقلال به دنبال اولین پیروزی فصل/ حضور تراکتور مدعی در اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سوم رقابتهای لیگ برتر امروز یکشنبه با انجام ۴ بازی پیگیری می‌شود که طی آن ذوب آهن در خانه میزبان تراکتور است، استقلال در مسجد سلیمان به مصاف نفت می‌رود، شاهین در بوشهر پذیرای پیکان است و نساجی نیز در خانه به مصاف سایپا می‌رود.

* ذوب آهن - تراکتور

شاگردان دنیزلی در حالی در فولاد شهر با شاگردان منصوریان روبرو می‌شوند که در پایان هفته دوم ۴ امتیاز کسب کرده بودند. تراکتور که یکی از تیم‌های پرمهره فصل است، در هفته دوم توانست پرسپولیس را شکست دهد تا با روحیه‌ای مناسب برای این بازی آماده شود.

ذوب آهن اما فصل را خوب آغاز نکرد و در اولین بازی فصل در خانه مقابل سایپا تن به شکست داد. شاگردان منصوریان سپس در هفته دوم پارس جنوبی را در جم متوقف کردند و در این هفته باید از تراکتور پذیرایی کنند.

شواهد نشان می‌دهد تراکتور یکی از مدعیان قهرمانی فصل نوزدهم است و برای همین آنها دوست ندارند از این بازی خارج از خانه دست خالی به تبریز بازگردند.

* نفت مسجد سلیمان - استقلال

آبی پوشان پس از دو هفته ناکامی، در هفته سوم هم کار ساده‌ای ندارند. سابقه بازی‌های استقلال مقابل تیم‌های مهدی تارتار نشان از روز نه چندان راحت آبی ها در مسجد سلیمان دارد.

استقلالی‌ها با یک امتیاز از دو بازی در حالی باید این بازی را پشت سر بگذارند که در هفته چهارم میزبان پرسپولیس هستند و شاید این باعث شود آنها قدری هم محتاط عمل کنند.

این اولین بار است که سرمربی آبیها دانشگر و یزدانی را همزمان برای استفاده در قلب دفاعی در اختیار دارد. در صورتی که استقلال در این بازی پیروز شود، نخستین پیروزی فصل آنها و نخستین پیروزی استراماچونی در یک بازی رسمی خواهد بود.

* نساجی - سایپا

نتایج دو تیم نساجی و سایپا به هم نزدیک است و هر دو تیم با ۴ امتیاز در هفته دوم در رده‌های سوم و چهارم جدول قرار داشتند. نساجی در این فصل با یک مربی نام آشنا به اسم رضا مهاجری و سایپا با یک مربی جوان به اسم ابراهیم صادقی به لیگ برتر آمده‌اند. هر دو تیم در هفته‌های گذشته ارائه گر بازی‌های خوبی بودند و مقابل هم کار ساده‌ای ندارند.

برنامه بازیهای روز سوم از هفته سوم لیگ برتر به شرح زیر است:

یکشنبه ۲۴ شهریور ۹۸

* نفت مسجدسلیمان–استقلال تهران؛ ساعت ۱۹:۴۵/ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجدسلیمان

داور: محمدرضا اکبریان کمک‌ها: رضا سخندان – بابک داوری کمک داوران اضافی: مرتضی منصوریان – میثم حیدری داور چهارم: محمد عطایی ناظر: ایرج نظری

* ذوب آهن اصفهان–تراکتور تبریز؛ ساعت ۱۹:۴۵/ورزشگاه فولاد شهر اصفهان

داور: کوپال ناظمی کمک‌ها: حسن ظهیری – تورج عیوض محمدی کمک داوران اضافی: علی بای – سعاد وفاپیشه داور چهارم: محمد راهی ناظر: حسین خانبان

* شاهین شهرداری بوشهر-پیکان تهران؛ ساعت ۱۹:۴۵/ورزشگاه شهید مهدوی بوشهر

داور: رضا مهدوی کمک‌ها: امیررضا آشور ماهانی – احد سلطانی کمک داوران اضافی: احمد محمدی – عبدالنبی پورخلف داور چهارم: حسن یوسفی ناظر: حیدر شکور

* سایپا تهران–نساجی مازندران؛ ساعت ۱۹:۴۵/ورزشگاه پاس قوامین تهران

داور: موعود بنیادی فر کمک‌ها: قهرمان نجفی -فرهاد مروجی کمک داوران اضافی: جواد رحیم زاده – امیرسامان سلطانی داور چهارم: علیرضا طاهرخانی ناظر: مسعود مرادی