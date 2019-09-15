به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رشیدیان، در نشست خبری روز یکشنبه ضمن تشکر از همه دستگاه‌ها که در برگزاری حج امسال مارا یاری کردند، افزود: ۸۶ هزار و ۵۵۰ نفر در ابتدا ثبت نام شدند همچنین ۲ هزار سهمیه اضافی نیز به ایران داده شد که در مجموع ۸۸ هزار و ۵۵۰ نفر اعزام شدند.

وی با اشاره به اینکه یک میلیون و دویست هزار نفر پشت نوبت حج هستند، گفت: با توجه به تعداد زایران پشت نوبت به سرعت ۲ هزار سهمیه تکمیل شد.

رشیدیان گفت: درسال جاری با هماهنگی های انجام شده فقط ۹ ویزا لغو شده داشتیم در حالی که در سالهای گذشته ۱۲۰۰ ویزای لغو شده داشتیم که این موضوع اتفاق خوبی بود.

وی افزود: ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر پشت نوبت اعزام به عمره هستند گفت: شروطی را برای عربستان اعلام کرده ایم که تا حدودی پذیرفته شده وبا موافقت نهایی ثبت نام آغاز می شود.

رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به اینکه بر اساس قوانین موجود، به ازای هر یک میلیون نفر، هزار نفر به حج اعزام می‌شوند، گفت: برای حج امسال توانستیم دو هزار سهمیه مازاد بگیریم به این دلیل با توجه به پشت‌نوبتی‌های حج تمتع، ثبت‌نام جدیدی نداریم و سامانه‌ای را طراحی کرده‌ایم که افرادی که استطاعت کافی برای اعزام به حج ندارند، بتوانند در این سامانه فیش خود را واگذار کنند.

رشیدیان در مورد اعزام به عمره نیز افزود: در حال حاضر پنج میلیون و ۸۰۰ هزار نفر پشت نوبت‌ اعزام به عمره هستند. در حج تمتع سه جلسه با وزیر حج عربستان، برگزار و سه شرط برای آنها گذاشتیم که یکی از این شرط‌ها، ایجاد کنسولگری در جده همانند سابق است. پیشنهاد دوم این است که دفتر حافظ منافع ایران در عربستان و دفتر حافظ منافع عربستان در ایران ایجاد شود.

وی تصریح کرد: پیشنهاد سوم ما نیز این بود که تعدادی از همکاران ما در وزارت خارجه در کنسولی مدینه و مکه مستقر شوند و بتوانند خدمات لازم را به زائران ایرانی ارائه دهند.

رئیس سازمان حج و زیارت گفت: همچنین از عربستان خواستیم قوانین سختگیرانه برای ورود زائران، گردشگران عربستان به ایران لغو شود و آنها نیز بتوانند به طور متقابل به کشور ما سفر کنند.

رشیدیان افزود: در حال حاضر منتظریم دولت عربستان پاسخ شروط ما را بدهد و در این صورت اقدامات لازم را برای ثبت‌نام انجام خواهیم داد.

وی تأکید کرد: پیش‌بینی‌های لازم را در حوزه حمل و نقل و تدارکات انجام داده‌ایم، مقدمات اولیه فراهم شده و منتظر موافقت نهایی آنها هستیم.

رئیس سازمان حج و زیارت در مورد دیه شهدای منا و مسجدالحرام گفت: شکایتی را در این خصوص ارسال و درخواست کرده‌ایم، تمامی اسناد مربوط به قراردادهای سال‌های قبل موجود است و در هیچ یک از قراردادها، معامله‌ای با خون شهدا انجام نشده است.

به گفته رشیدیان، پاسخ حج عربستان این بود که دیه شهدای مسجدالحرام قطعاً انجام می‌شود.

وی همچنین در مورد شهدای منا نیز گفت: در جلسه آخر که با وزیر حج عربستان داشتیم، آنها اعلام کردند که هنوز به جمع‌بندی نرسیده‌اند و به محض رسیدن به نتیجه، به ما اعلام می‌کنند.

رئیس سازمان حج و زیارت ادامه داد: ما به آنها اعلام کردیم که با گذشت چهار سال، گزارش نهایی باید مشخص و اعلام شود و اجازه نمی‌دهیم خون شهدای و مسجدالحرام پایمال شود.

رشیدیان در مورد شرایط اقتصادی و ارز زائران عمره گفت: برای تأمین ارز ارزان قیمت برای عمره‌گزاران، با بانک مرکزی صحبتی نشده و فقط برای حج تمتع با ارز ۷۰۰۰ تومانی موافقت شد اما برای عمره مفرده که واجب شرعی وجود ندارد. همچنین ما انتظاری از بانک مرکزی برای تأمین ارز ارزان قیمت نداشتیم.

وی تأکید کرد: انتظار داریم در یک عمل متقابل اگر عمره‌گزاران ما می‌روند و هزینه می‌کنند، گردشگران و زائران عربستان نیز به ایران بیایند و این تعامل دوطرفه باشد.

رشیدیان ادامه داد: سازمان حج هیچ مأموریت سیاسی ندارد و تصور ما این است که تعاملات فرهنگی، گردشگری و زیارتی می‌تواند تا حدودی باعث کاهش تنش‌های موجود باشد.

رئیس سازمان حج و زیارت در پاسخ به این سؤال که اگر عربستان حتی یک شرط را نپذیرد، آیا اعزام به عمره انجام می‌شود یا خیر؟ گفت: ما انتظار داریم تمامی شروطمان مورد موافقت قرار گیرد و سپس اعزام‌های عمره از سر گرفته شود.

وی خاطرنشان کرد: شاید در فوریت، عربستان پاسخ شروط ما را نداد و آن هم به دلیل این بود که برخی از این شروط، مربوط به وزارت حج نمی‌شد و باید با وزارتخانه دیگری در این خصوص صحبت می‌شد؛ امیدواریم شرایط برای سفر عمره‌گزاران مهیا شود.

رشیدیان در مورد ارسال نشدن گوشت‌های قربانی زائران به کشور گفت: در این زمینه از قبل مذاکراتی داشتیم و هماهنگی‌هایی صورت گرفت ولی بعد از اینکه ذبح در قربانگاه انجام شد لاشه‌ها باید به سردخانه می‌رفت ولی دراین خصوص مشکلاتی برای انتقال گوشت وجود داشت.

وی ادامه داد: همچنین استفاده از کشتی‌های دارای سردخانه نیز موضوع دیگری بود که شرایط استفاده از آن فراهم نشد اما امیدواریم سال آینده مقدمات انجام این کار فراهم شود.